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Melih Gökçek'ten memurlar net'e ayar üstüne ayar

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, memurlar net'i yaptığı asılsız bir haber nedeniyle sert sözlerle eleştirdi.

Siyaset / 11 Eylül 2017 Pazartesi 14:41
Melih Gökçek'ten memurlar net'e ayar üstüne ayar

Memurlar net 'Gökçek yaz boyunca durdu, şimdi çalışmaya başladı' haberiyle Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı asfalt çalışmasını eleştirdi.

Sosyal medya hesabından memurlar net'e cevap veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 'Ya siz ne bağnaz, ne yobaz, ne ön yargılı adamlarsınız... Bu yıl şu ana kadar 3 milyon metreküp sıcak asfalt döktük. Bu Türkiye rekoru' dedi.

'Yaz boyunca durmadık ayrıca 400 km köy yolunu soğuk asfalt yaptık' diyen Melih Gökçek 'Bi araştır. Pislik at tutmasa da izi kalır solcuların karakteri olmamalı. Özür dile memurlar net' diyerek tepkisini dile getirdi.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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