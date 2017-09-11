Melih Gökçek'ten memurlar net'e ayar üstüne ayar

Memurlar net 'Gökçek yaz boyunca durdu, şimdi çalışmaya başladı' haberiyle Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı asfalt çalışmasını eleştirdi.



Sosyal medya hesabından memurlar net'e cevap veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 'Ya siz ne bağnaz, ne yobaz, ne ön yargılı adamlarsınız... Bu yıl şu ana kadar 3 milyon metreküp sıcak asfalt döktük. Bu Türkiye rekoru' dedi.



'Yaz boyunca durmadık ayrıca 400 km köy yolunu soğuk asfalt yaptık' diyen Melih Gökçek 'Bi araştır. Pislik at tutmasa da izi kalır solcuların karakteri olmamalı. Özür dile memurlar net' diyerek tepkisini dile getirdi.



1️⃣MEMURLAR NET HABER YAPMIŞ; 'Gökçek yaz boyunca durdu.Şimdi asfalt atmaya başladı'..https://t.co/AupFZKt2SP — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 11 Eylül 2017

2️⃣YA SİZ NE BAĞNAZ, NE YOBAZ, NE ÖNYARGILI ADAMLARSINIZ...

BU YIL ŞU ANA KADAR 3 MİLYON METREKÜP SICAK ASFALT DÖKTÜK.BU TÜRKİYE REKORU➡ — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 11 Eylül 2017

3️⃣YAZ BOYUNCA DURMADIK.

AYRICA 400 KM KÖY YOLU SOĞUK ASFALT ATTIK.

Bİ ARAŞTIR.

PİSLİK AT,TUTMASADA İZİ KALIR,SOLCULARIN KAREKTERİ OLMAMALI. — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 11 Eylül 2017