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Koray Avcı hem hem güldürdü, hem ağlattı hem de oynattı

Ergene’de bu yıl 4.’sü düzenlenen Boza Festivali ve Sünnet Şöleni’nin finalinde sahne alan ünlü sanatçı Koray Avcı konser alanını dolduran binlerce kişiye keyifli anlar yaşattı.

Kültür-Sanat / 11 Eylül 2017 Pazartesi 01:39
Koray Avcı hem hem güldürdü, hem ağlattı hem de oynattı
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Ergene'de Sağlık Mahallesi'ndeki semt pazarı alanında düzenlenen konserde Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'in de sahneye gelerek kendisine boza ikramında bulunduğu sırada yaşanan diyaloglarla konseri izlemeye gelenleri güldüren Koray Avcı duygu yüklü şarkılarla seyircileri ağlatırken, biri birinden hareketli şarkılarla da oynattı.

Koray Avcı'ya boza ikram ederek kendisini gönüllü boza elçisi ilan eden Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'in boza ikramı sırasında ilginç görüntüler yaşandı.

Yaklaşık 2 saat süren konserde alanı dolduran yaklaşık 10 bin kişiyi coşturan Koray Avcı izleyenlere keyifli bir gece yaşattı. Kaynak : İHA

Koray AvcıBelediye BaşkanıSemt Pazarı


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