Kadir Demirel'in katili yakalandı

Yeni Akit gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'i öldüren damadı Cemil Karanfil İzmir Konak'ta İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.



OLAYIN GEÇMİŞİ



Yeni Akit Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmenliği'ni yürüten 56 yaşındaki Kadir Demirel ve kızı Esma K. Başakşehir'de damadı Cemil Yavuz Karanfil'in bıçaklı saldırısına uğramış, bacağından ve karnından yaralanan Kadir Demirel, tedaviye alındığı özel hastanede hayatını kaybetmişti.



KADİR DEMİREL KİMDİR?



1961 yılında Niğde'de doğdu. İlkokulu Kayseri'nin Yeşilhisar kazasında, İmam-Hatip Lisesini Niğde'de, üniversiteyi de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde okudu. Fakültedeyken Milli Gazete'de işe başladı. 5 yılı aşkın bir süre Milli Gazete'de çalıştıktan sonra Sabah'a geçti ve oradan askere gitti.



Askerlik dönüşü Zaman Gazetesi'nde işe başladı. Orda politika editörlüğü, Avrupa yayın sorumluluğu, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve gazetelerinin yayımlanmasında öncülük etti; 1998 yılında Moskova Zaman'da Genel Yayın Yönetmenliği yaptı.









