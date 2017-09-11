Irma'nın vurduğu Miami'de yağma başladı

Irma kasırgasının etkili olduğu Doğu bölgelerinden Miami'de hırsızlık ve yağmacılık olayları baş gösterdi. Özel harekat polisleri bölgeye indi.



YAĞMA VE HIRSIZLIK BAŞLADI



ABD bir yandan son zamanların en büyük felaketler zinciri ile mücadelesini sürdürürken, diğer yandan da felaetlerin ardından gelen yağma, hırsızlık ve suç olayları ile mücadele ediyor.

Harvey kasırgasının ardından Doğu kıyılarında etkisini gösteren Irma, bölgeyi savaş alanına çevirdi. 6,3 Milyon kişinin tahliye kararıyla boşalttırıldığı bölge hayalet kentlere dönerken, evlerin ve dükkanların boşalmasını fırsat bilen çeteler yağma ve hırsızlık faaliyetlerine başladı.







MARKETLERE SALDIRIP KOLİ KOLİ MALZEME ALIYORLAR



Miami'de bir grup yağmacı, boşalan marketin camlarını kırarak içeri girdi, ardından koli koli malzemeleri çıkartarak geldikleri araçların içerisine doldurdu. Polise yakalanmamak için hızla işlerini tamamlamaya çalıştılar.



ORLANDO'DA İKİ SİLAHLI KİŞİ DÜKKANA GİRDİ



Orlando'da iki kişi ise bir silah dükkanına girdiler. Silah çalmaya çalışan adamlar polis tarafından yakalandı.







32 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Florida genelinde de ev hırsızlıkları ve market yağmalamaları vardı. Özel harekat polislerinin ihbar üzerine bölgede operasyonlar yaptığı bildiridliken, şu ana kadar 32 kişinin yakalanalarak gözaltına alındığı açıklandı.













IRMA FELAKETİ YAVAŞLIYOR



Bölgede dün itibariyle net olarak etkisini gösteren Irma, bugün yavaşlamaya başladı. 4. kategoride bulunduğu açıklanan Irma, bugün itibariyle 2. kategoride seyrine devam edecek.

Etkisini sürdürececeği açıklanan felaketin ekonomik bilançosunnun 150 milyar doları aşabileceği bekleniyor. Bölgeden 6,3 milyon kişinin tahliyesi gerçekleştirilmişti.



Amerikalılara polisten uyarı!