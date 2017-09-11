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Gürcistanlı kadını 6 yerinden bıçaklayıp boğazını kesti

Antalya’da Gürcistanlı sevgilisiyle tartışan şahıs, sokak ortasında kadını önce 6 yerinden bıçakladı, ardından boğazından keserek öldürdü. Cinayetin ardından olay yerinden kaçan zanlı, sahilde alkol alırken polis tarafından yakalandı.

3. Sayfa / 11 Eylül 2017 Pazartesi 12:18
Gürcistanlı kadını 6 yerinden bıçaklayıp boğazını kesti

Olay dün 18.00 sıralarında Demre ilçesi Mustafa Masatlı Caddesi üzerinde bulunan bir pastanenin önünde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, boya ve badana işleriyle uğraşan 44 yaşındaki Mesut Ö., eğlence mekanında çalışan sevgilisi Gürcistan uyruklu 51 yaşındaki Anna Safaryan'la tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Mesut Ö., yanındaki bıçakla sevgilisi Safaryan'ı sokak ortasında 6 yerinden bıçakladı, ardından boğazını keserek olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Gürcü kadın bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldığı sırada yaşamını kaybetti.

Olayın ardından çalışma başlatan polis, taksiyle kaçtığı öğrenilen Mesut Ö.'yü, Büyükkum Mahallesi Kömürlük Sahili'nde alkol alırken yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlının, 2.16 promil alkollü olduğu belirlendi.

Para mevzusu yüzünden çıktığı öğrenilen olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Kaynak : İHA

Kadın Cinayeti


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