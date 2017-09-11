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Eylem çağrısı yapan DAEŞ'li tutuklandı

Sosyal medya üzerinden terör örgütü üyelerine eylem çağrısı yapan ve kamu binalarında keşif yaptığı belirlenen DEAŞ üyesi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince yakalandı.

3. Sayfa / 11 Eylül 2017 Pazartesi 13:39
Eylem çağrısı yapan DAEŞ'li tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal medya üzerinden DEAŞ terör örgütü üyelerine 'Yalnız kurt' tarzı eylem çağrısı yapan E.A. isimli terör örgütü üyesini yakalamaya yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonrası E.A. isimli şahsın ayrıca geçtiğimiz dönemde Suriye çatışma bölgesine geçtiği ve illegal yollardan tekrardan Türkiye'ye döndüğü, kamu binalarını da keşifte bulunarak Suriye'nin çatışma bölgesine geri dönme arayışlarında olduğunu tespit edildi. Şahsın oturduğu evi tespit eden ekipler geçtiğimiz ay şahsın Ümraniye'de bulunan evinde operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda, E.A. isimli şahıs kıskıvrak yakalanırken, evde de çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi. Yakalanan şahıs sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Geçen hafta emniyetteki işlemleri tamamlanan E.A. isimli şahıs, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak : İHA

Sosyal MedyaÇatışmaTerör Örgütüİstanbul Emniyet MüdürlüğüSuriye


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