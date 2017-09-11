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Ege Üniversitesi eski Rektörü Hoşcoşkun'a yakalama kararı

Eski Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Hoşcoşkun hakkında Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkarıldı.

3. Sayfa / 11 Eylül 2017 Pazartesi 22:36
Ege Üniversitesi eski Rektörü Hoşcoşkun'a yakalama kararı

Alınan bilgiye İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında polis, eski rektör Hoşcoşkun'un evinde arama yaptı.

Arama sırasında elde edilen bazı materyallere el konulduğu öğrenildi.

Evinde olmayan Hoşcoşkun hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 28 Şubat'ta Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun'un, 'hakkında yürütülen soruşturmanın selameti açısından' açığa alındığını bildirmiş, Hoşcoşkun 25 Ağustos'ta çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilmişti.

Kaynak : AA

28 ŞubatCumhuriyetEge ÜniversitesiYakalama KararıKanun Hükmünde Kararname


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