Doğan medyasının Erdoğan planı!

Ardıç, Doğan medyasının 2019 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanacağını kabullendiğini ancak Erdoğan'ın başarısız olması için yanına bir adam atamak istediklerini iddia etti.



İşte Engin Ardıç'ın 'Doğmamış çocuğun donu' başlıklı o yazısı;



Aydın Doğan'ın adamları kendi aralarında görev bölüşümü yapmışlar anlaşılan: Sol bilmemnesi bize küfür ederken sağ bilmemnesi de 2019'un Tayyip Erdoğan Hükümeti'ne şimdiden 'eleman' atıyor!

Evet ya, anlaşılan 2019'da Erdoğan'ın kazanacağını kabullenmişler (hani ne oldu Törkiş Macron?), ona başkan yardımcısı biçiyorlar. Hükümet devirmeyi de hükümet kurmayı da severler.

İsimler belli: Devlet Bahçeli ve Tansu Çiller. (Sizin Hüsamettin Özkan nerelerde yahu, on beş yıldır sesi çıkmıyor?)

Her ikisi de yalanladı ama Doğan medyası kararlı: Pantalon uyduramıyor gömlek verecek, başkan uyduramıyor, başkan yardımcısı bulacak!

Önce 'muhabir eliyle' ortaya attılar, zemin yokladılar, tepkileri tarttılar, şimdi köşelere taşıdılar.

Vazgeçmiyorlar yani. 'Samimi' olarak bu isimleri istiyorlarmış.

Olacağı varsa, sırf siz istediğiniz için olmaz. Erdoğan sizin gibi can düşmanlarının lafıyla iş yapacak adam mıdır?



***

Tansu Hanım Amerika'dan geldiğinde biz öğrenciydik, Robert Kolej olarak girip de birdenbire kendimizi içinde bulduğumuz Boğaziçi'nde...

Ciddiye alınan bir hoca değildi.

'Bu kadın günün birinde Türkiye'ye başbakan olacak' deselerdi gülmeye bile gerek görmezdik hani. Bir konuşmasında 'Cenab-ı Allah'ı seçmenlere emanet etmiş', başka bir konuşmasında 'Samsun'u Akdeniz'in incisi yapmış' bir politikacımızdır. Belediye zabıtasına 'merhaba asker' demiş, Sivas'ı il yapmayı da vaadetmiştir.

Doğan'ın adamı onun 'iyi eğitim almış' olduğunu iddia ediyor. İyi eğitim almış bu hanım, başbakanlığı sırasında 'Kurtuluş Savaşı'nda Yunan ordusunun Ankara'yı yakıp yıktığını' söylemişti.



Kaynak : Beyaz Gazete Özel