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Cumhuriyet ve Birgün yine baltayı taşa vurdu

Cumhuriyet ve Birgün gazetesi halkı kışkırtmak adına yine bir skandal habere imza attı.

Güncel / 11 Eylül 2017 Pazartesi 09:09
Cumhuriyet ve Birgün yine baltayı taşa vurdu

ODTÜ Teknokent Kavşağı ile 1071 Malazgirt Bulvarı arasındaki bağlantıyı sağlayacak tünelin yapımı için çalışmalara başlandı.

ORMANI KATLETTİLER YALANI

Cumhuriyet gazetesi tünel çalışmanın yapıldığı yeri ODTÜ ormanları katledildi diye servis etti. 



Oysa ki çalışmanın yapıldığı arazi boş fakat yer yer ağaçların bulunduğu bir alan. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri yol çalışmasının ortasında kalan ağaçları özel söküm makineleriyle yerlerinden alarak başka bir alana nakletti.





Birgün gazetesi de aynı provakatörlüğe imza atarak yol yapım çalışmasını 'suçlular gibi gece gizli gizli' manşetiyle okurlarına duyurdu. Gazete çalışmanın yapıldığı boş alan için ağaç katliamı yapıldığını iddia etti. 



Ankara Valiliği, 8 Eylül'de ODTÜ'den geçmesi planlanan yolun proje uygulamasıyla ilgili, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ODTÜ Rektörlüğü arasında anlaşma sağlandığını duyurmuştu.

ODTÜ'de ağaçlar katlediliyor yalanı Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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