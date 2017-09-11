Beyaz'dan yeni tiplemeler

Beyazıt Öztürk'ün geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından yakında Beyaz Show'un yeni sezonunun başlayacağını duyurmuştu.



Beyaz Show'un yeni sezonunun tam olarak hangi tarihte başlayacağına dair detaylar ortaya çıkmaya başladı.



YENİ TİPLEMLER YOLDA



Beyaz Öztürk şov programına yeni tiplemeler eklediğini sosyal medya hesabından duyurdu.



Tiplemelerin fotoğraflarını ise sevenleriyle paylaşmayı ihmal etmedi.









Kaynak : Beyaz Gazete Özel