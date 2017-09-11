Barzani'den referandum resti

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin lideri Mesud Barzani 25 Eylül'de yapılacağını açıkladığı referanduma günler kala İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye konuştu.



SONUÇLAR KABUL EDİLMEZSE...

Mesud Barzani, referandumdan sonra Bağdat yönetimiyle görüşmelerin başlayacağını söyledi. Görüşmelerde "sınırlar, su ve petrolün" söz konusu olacağını belirten Barzani, Bağdat yönetiminin görüşmelere yanaşmaması durumunda Kürtlerin sınırlarını kendilerinin çizeceğini söyledi.



"REFERANDUM BAĞIMSIZLIĞA GİDEN İLK ADIM"

Referandumu "bağımsızlığa giden ilk adım" olarak niteleyen Barzani, "Kürdistan'daki insanlar ilk defa özgürce geleceklerine dair karar verecekler" ifadelerini kullandı.



Referandumun direkt bağımsızlık anlamına gelmediğini belirten Barzani sonucun Bağdat hükümetiyle yapılacak görüşmelerde Kürtlerin elini güçlendireceğini savunuyor.



KUZEY IRAK BAĞIMSIZLIK REFERANDUMU

Kürt lider referandumun Irak'ın kararlılığını ve güvenliğini etkileyeceği eleştrilerine ise, "Irak'ta kararlılık ve güvenlik mi var" şeklinde yanıt verdi. Referandum Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı Duhok, Erbil ve Sülaymaniye gibi şehirlerin yanısıra Kerkük, Mahmur, Hanakin ve Şengal'de de yapılacak.



Barzani Kerkük'te "hayır" oyu çıkarsa bu duruma saygı göstereceklerini belirtti. Ancak Şii milisler ve Bağdat yönetimi Kerkük'te Kürt referandumunun yapılmasına karşı olduklarını açıklamıştı.

