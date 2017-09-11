Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK), Nisan-Haziran dönemine ilişkin ikinci çeyrek verilerine göre Türkiye yüzde 5.1 büyüdü.



AB ORTALAMASININ 2 KATI BÜYÜDÜK



Avrupa Birliği (AB 28) ülkelerinin yılın ikinci çeyreğindeki büyüme ortalaması yüzde 2,4 olarak gerçekleşirken, Türkiye aynı dönemde yüzde 5,1 ile bu oranın 2 katından fazla büyüdü.



BAZI ÇEVRELER RAHATSIZ



Büyümü rakamları beklentilerin üzerinden gerçekleşirken, bazı çevreler bu rakamlardan rahatsız oldu.



Türkiye'nin büyümü verilerinin açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından tweetler atan CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu TÜİK'i yalancılıkla suçladı.



Büyüme rakamları açıklandı















Kaynak : Beyaz Gazete Özel