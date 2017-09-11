Aykut Erdoğdu, bugün açıklanan büyüme verilerinden rahatsız oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK), Nisan-Haziran dönemine ilişkin ikinci çeyrek verilerine göre Türkiye yüzde 5.1 büyüdü.
AB ORTALAMASININ 2 KATI BÜYÜDÜK
Avrupa Birliği (AB 28) ülkelerinin yılın ikinci çeyreğindeki büyüme ortalaması yüzde 2,4 olarak gerçekleşirken, Türkiye aynı dönemde yüzde 5,1 ile bu oranın 2 katından fazla büyüdü.
BAZI ÇEVRELER RAHATSIZ
Büyümü rakamları beklentilerin üzerinden gerçekleşirken, bazı çevreler bu rakamlardan rahatsız oldu.
Türkiye'nin büyümü verilerinin açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından tweetler atan CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu TÜİK'i yalancılıkla suçladı.
Büyüme rakamları açıklandı
Kaynak : Beyaz Gazete Özel