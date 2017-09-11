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Alman bakan Gabriel'den Türkiye açıklaması

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye'nin AB'ye üyelik müzakerelerinin sonlandırılması gerektiğini söyledi.

Dünya / 11 Eylül 2017 Pazartesi 20:46
Alman bakan Gabriel'den Türkiye açıklaması

Türkiye ile Almanya arasında gerginlik devam ederken Başbakan Merkel, AB üyesi ülkelere çağrıda bulunarak üyelik müzakerelerinin tekrardan görüşülmesini istemişti.

Daha önce Türkiye'ye seyahat uyarısı yapan Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de Başbakan Merkel gibi Türkiye'nin AB sürecinden rahatsız.

'MEVCUT HALDE AB'YE GİREMEZLER'
T-online'a konuşan Gabriel, üyelik müzakerelerinin durdurulmasını belirterek, 'Sosyal Demokrat Parti (SPD) başbakan adayı Martin Schulz'un görüşünü tamamen destekliyorum. Ayrıca, neredeyse tüm Alman vatandaşlarının Türkiye'nin mevcut haliyle hiçbir zaman AB'ye giremeyeceği düşüncesini savunduğunu düşünüyorum' dedi.

Sigmar GabrielDemokrat Parti


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