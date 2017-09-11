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Adana'da trafik polisi dehşet saçtı: 3 ölü

Görkem E., üzerindeki beylik tabancasıyla dayılarını ve kuzenini başlarından vurduktan sonra otomobil ile kaçtı.

3. Sayfa / 11 Eylül 2017 Pazartesi 15:58
Adana'da trafik polisi dehşet saçtı: 3 ölü
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Adana'da bir trafik polisi, 9 bin lira alacağını ödemedikleri iddiasıyla 2 dayısı ile kuzenini beylik tabancasıyla öldürdü.

İHA'nın haberine göre olay, Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'ndeki Keresteciler Sitesi'nde meydana geldi. Trafik polisi Görkem E., polis olmadan önce ortak kerestecilik yaptığı dayıları İlyas Barak ve Ümit Barak'ın işyerine geldi. Görkem E., burada ortaklıkları döneminden alacağı olan 9 bin liranın ödenmesi için dayıları ve işyerinde bulunan kuzeni Onur Bakabula ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Görkem E., üzerindeki beylik tabancasıyla dayılarını ve kuzenini başlarından vurduktan sonra otomobil ile kaçtı.




Ümit Barak olay yerinde, ağır yaralanan İlyas Barak ile Onur Bakubala kaldırıldıkları hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Trafik polisi Görkem E., Kürkçüler Mahallesi'nde polisi arayıp teslim olmak istediğini bildirdi. Görkem E., bulunduğu yere gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

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