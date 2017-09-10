Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının, batı kesimlerde 2 ila 4 derecede artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Az bulutlu ve açık 33



İstanbul: Az bulutlu ve açık 32



İzmir: Az bulutlu ve açık 35



Adana: Az bulutlu ve açık 36



Antalya: Az bulutlu ve açık 33



Samsun: Parçalı bulutlu 28



Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 27



Erzurum: Az bulutlu ve açık 30



Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38 Kaynak : İHA