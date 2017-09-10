Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Kuzey Irak sınırındaki Derecik beldesinde 112 kişi için yaptırılan şehitliğe teröristler saldırdı. Bakan Soylu tarafından Kurban Bayramı'nın birinci günü açılışı yapılan şehitliğe teröristler tarafından bugün havanlı saldırı düzenlendi.



HAVANIN GELDİĞİ İSTİKAMET ATEŞ ALTINA ALINDI



Saldırıda can kaybı yaşanmazken, şehitlikte hasar oluştu. Şehitlikte dumanlar yükselirken, havanın geldiği istikamet ise Mehmetçik tarafından ateş altına alındı.