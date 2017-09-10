USD (Alış - Satış) : 3,41 - 3,41 EURO (Alış - Satış) : 4,11 - 4,12

Şehitliğe teröristlerden havanlı saldırı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından açılışı yapılan Derecik'teki şehitliğe teröristler tarafından havanlı saldırı düzenlendi

Güncel / 10 Eylül 2017 Pazar 16:44
Şehitliğe teröristlerden havanlı saldırı
Video için tıklayın

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Kuzey Irak sınırındaki Derecik beldesinde 112 kişi için yaptırılan şehitliğe teröristler saldırdı. Bakan Soylu tarafından Kurban Bayramı'nın birinci günü açılışı yapılan şehitliğe teröristler tarafından bugün havanlı saldırı düzenlendi.

HAVANIN GELDİĞİ İSTİKAMET ATEŞ ALTINA ALINDI

Saldırıda can kaybı yaşanmazken, şehitlikte hasar oluştu. Şehitlikte dumanlar yükselirken, havanın geldiği istikamet ise Mehmetçik tarafından ateş altına alındı.

MehmetçikKuzey IrakKurban BayramıTeröristlerSaldırı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AVRUPA’NIN BAŞ BELASI ALMANYA!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

VAY UYANIK GAZETECİ VAY!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı