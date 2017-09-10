Sarıkamış ormanları alev alev yanıyor

Sarıkamış ormanlarında saat 10.00 sıralarında bilinemeyen bir nedenle çıkan yangın kontrol altına alınmıyor. Sarıkamış Komdere mevkiindeki yangına Sarıkamış, Selim, Kafkas Üniversitesi itfaiyeleriyle müdahale ediliyor. Erzurum ve Kars Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin de müdahale ettiği yangın, geniş alana yayıldığı için kontrol altına alınamıyor.



Sarıkamış ormanlarında çıkan yangını söndürmek için belediyeden anons yapıldı. Belediyeden yapılan anonsta, vatandaşların da bölgeye gelerek yardım etmeleri istendi. Vatandaşlar yangın bölgesine akın ederek söndürme çalışmalarına destek veriyor. Kaynak : İHA