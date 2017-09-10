ODTÜ'de ağaçlar katlediliyor yalanı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Teknokent Kavşağı ile 1071 Malazgirt Bulvarı arasındaki bağlantıyı sağlayacak tünelin yapımı için çalışmalar sürüyor.



Çalışmalar ODTÜ'nün içinde kalan boş bir arazide gerçekleştiriliyor.



Arazi boş fakat yer yer ağaçların bulunduğu bir alan. Daha önce CHP'li belediyelerin ağaçları kütük haline getirdiği görüntülerin ardından yol çalışmaları sırasında Ankara'dan aynı görüntüler gelmedi.







ÖZEL SÖKÜM MAKİNESİ KULLANILDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri arazide yol çalışmasının ortasında kalan ağaçları özel söküm makineleriyle yerlerinden alarak daha uygun bir araziye nakil işlemlerini başarıyla gerçekleştirdi.











ODTÜ arazisinde yol yapım çalışmalarına başlandı