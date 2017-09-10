NATO'dan Kuzey Kore açıklaması

Kuzey Kore'nin peş peşe gerçekleştirdiği tehlikeli füze denemelerinin ardından NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de açıklama yaptı.



NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, 'Kuzey Kore'nin tavırları küresel tehdit olduğunu ve tavırlara küresel tepki gösterilmesi gerektiğini' söyledi.



YAPTIRIMLARIN ARTTIRILMASI GEREKİYOR



Stoltenberg, 'Kuzey Kore üzerindeki siyasi çözüm için çalışmaya devam edilmesi gerektiğini ve ekonomik yaptırımların arttırılması gerektiğini' söyledi.