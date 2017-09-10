USD (Alış - Satış) : 3,41 - 3,41 EURO (Alış - Satış) : 4,11 - 4,12

NATO'dan Kuzey Kore açıklaması

Kuzey Kore'nin peş peşe yaptığı füze ve hidrojen bombası denemelerinin ardından NATO'dan da tepki geldi.

Dünya / 10 Eylül 2017 Pazar 11:14
NATO'dan Kuzey Kore açıklaması

Kuzey Kore'nin peş peşe gerçekleştirdiği tehlikeli füze denemelerinin ardından NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de açıklama yaptı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, 'Kuzey Kore'nin tavırları küresel tehdit olduğunu ve tavırlara küresel tepki gösterilmesi gerektiğini' söyledi.

YAPTIRIMLARIN ARTTIRILMASI GEREKİYOR

Stoltenberg, 'Kuzey Kore üzerindeki siyasi çözüm için çalışmaya devam edilmesi gerektiğini ve ekonomik yaptırımların arttırılması gerektiğini' söyledi.

ABD'den Kuzey Kore'ye uzlaşma çağrısı ABD'den Kuzey Kore'ye uzlaşma çağrısı Kuzey Kore'den flaş Guam kararı! Kuzey Kore'den flaş Guam kararı! ABD savaş gemisi Çin Denizi'ne girdi... ABD savaş gemisi Çin Denizi'ne girdi... Kuzey Kore tarih verdi! Emri bekliyorlar Kuzey Kore tarih verdi! Emri bekliyorlar

Küresel TehditNatoKuzey Kore


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AVRUPA’NIN BAŞ BELASI ALMANYA!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

VAY UYANIK GAZETECİ VAY!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı