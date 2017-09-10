Hiçbir soruşturmadan çekinmiyormuş

Silahlı insansız hava araçlarıyla ilgili skandal açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Tanrıkulu, "Ben bir iddia ortaya attım. Sosyal medya hesabım ve telefonum üzerinden binlerce tehdit aldım. Hiçbir soruşturmadan çekinmiyorum. Ben 25 yıl avukatlık yaptım. Çok da yargılandım ama hepsinden beraat ettim. Hiçbir örgütle bugüne kadar bir ilişkim olmadı. Tek örgütüm var. Cumhuriyet Halk Partisi ve insan hakları örgütleri. Onun dışında bir örgütüm yok” şeklinde konuştu.

Kaynak : İHA