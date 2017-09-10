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Eski polis 'Gülen'e küfretti' diye babasını vurdu!

Düzce’de FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olduğu gerekçisiyle meslekten atılan şahıs, terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen’e küfreden babasını tüfekle vurdu. Jandarma ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye çıkartılan Erol K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3. Sayfa / 10 Eylül 2017 Pazar 17:47
Eski polis 'Gülen'e küfretti' diye babasını vurdu!

Olay, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Yeniyurt köyünde meydana geldi.

FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle meslekten atılan, eski polis olduğu öğrenilen 25 yaşındaki Erol K., 70 yaşındaki babası Cemal K. ile Fethullah Gülen'e hakaret ettiği gerekçesiyle tartıştı.

Erol K. tartışmanın büyümesi üzerine ise kendisine ait ruhsatlı ev tüfeği ile babası Cemal K.'yı 2 ek ateş ederek ayağından vurdu. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri geldi. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk tedavisi yapılan baba Cemal K., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Babasını vuran Erol K. ise Kaynaşlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından suç aleti silahla birlikte yakalanarak Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan Erol K. adliyeye çıkartıldı.

Nöbetçi savcı tarafından ifadesi alınan Erol K., FETÖ terör örgütü üyesi olmak ve üst soya karşı ateşli silahla kasten adam öldürmeye teşebbüs etme suçlaması ile nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkemece tutuklanan Erol K. Çilimli Cezaevine gönderildi. Kaynak : İHA

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