Cumhurbaşkanı Erdoğan: Söğüt'te temeli atılan anlayış bizlere ışık tutmaktadır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Küçük bir beylikten Anadolu topraklarında birlik, beraberlik ve barışı egemen kılan din, dil, ırk ayrımı gözetmeden tüm farklılıklara kucak açan muhteşem bir devletin ortaya çıkışına uzanan süreçte Ertuğrul Gazi'nin büyük payı bulunmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 736. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri için telgraf gönderdi.



Erdoğan, Bilecik Valisi Tahir Büyükakın'a gönderdiği telgrafta, "Bilgeliği, münevverliği, adaletli yönetim anlayışıyla şöhret bulan Ertuğrul Gazi, başta oğlu Osman Gazi olmak üzere kendisinden sonraki devlet ricaline yol gösteren öğütleriyle tarihe yön vermiş önemli şahsiyetlerimizdendir. Küçük bir beylikten Anadolu topraklarında birlik, beraberlik ve barışı egemen kılan din, dil, ırk ayrımı gözetmeden tüm farklılıklara kucak açan muhteşem bir devletin ortaya çıkışına uzanan süreçte Ertuğrul Gazi'nin büyük payı bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.



Erdoğan, şunları kaydetti:



"Söğüt'te temelleri atılan yönetim anlayışı, aziz milletimizin birlik ve beraberliğinden ödün vermeden hayata geçirdiği adalet, özgürlük ve bağımsızlık ilkeleri, günümüzde cumhuriyetimizi daha parlak bir geleceğe taşımakla mükellef olan bizlere de ışık tutmaktadır. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri, değerlerimizi, hasletlerimizi ve aziz milletimizi bir arada tutan zenginliklerimizin hatırlanmasına vesile olan çok önemli bir buluşmadır. Bu düşüncelerle Ertuğrul Gazi'nin manevi şahsında birlik ve beraberliğimiz için mücadele vermiş tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yad ediyor, aziz vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum."