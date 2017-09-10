Cizreli Mehmet'in hayali gerçekleşti

İngiliz şarkıcının Türkiye'ye geleceğini öğrenen Şulan onunla aynı sahneye çıkmak istediğini söylemiş, Marie'de bu teklife olumlu yanıt vermişti.



İngiliz şarkıcının İstanbul'da verdiği konsere giden Şulan, Rockabye şarkısını birlikte söyleyerek hayalini gerçekleştirmiş oldu..



Kendisini 'Cizreli' olarak lanse eden ve bu lakapla tanınan Mehmet Ali Şulan'ın Anne Marie'nin 'Rockabye' şarkısına çektiği video Youtube'da 12 milyon izlenmişti.





