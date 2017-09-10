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Cizreli Mehmet'in hayali gerçekleşti

Dünyaca ünlü Anne Marie'nin "Rockabye" şarkısını söyleyerek sosyal medyayı sallayan Mehmet Ali Şulan'ın hayali gerçek oldu.

Güncel / 10 Eylül 2017 Pazar 03:03
Cizreli Mehmet'in hayali gerçekleşti

İngiliz şarkıcının Türkiye'ye geleceğini öğrenen Şulan onunla aynı sahneye çıkmak istediğini söylemiş, Marie'de bu teklife olumlu yanıt vermişti.  

İngiliz şarkıcının İstanbul'da verdiği konsere giden Şulan, Rockabye şarkısını birlikte söyleyerek hayalini gerçekleştirmiş oldu..

Kendisini 'Cizreli' olarak lanse eden ve bu lakapla tanınan Mehmet Ali Şulan'ın Anne Marie'nin 'Rockabye' şarkısına çektiği video Youtube'da 12 milyon izlenmişti.


YoutubeTürkiye


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