Başbakan Yıldırım konuşuyor CANLI

Yıldırım'ın konuşmasından satır başları;
Ortaya koyacağımız fikirler, ülkemize ve Eskişehirimize mutlaka hayırlar getirecektir. Şer odakları rahat durmadı. Bunun en son örneğini 15 Temmuz'da gördük. Alçak, hain asker kılığına girmiş FETÖ mensupları darbe yapmak istedi. Tanka, topa karşı göğsünü siper eden yüce Türk milletinin kahraman evlatları var. Bu sayede bu belayı defetmeyi başardık.
"ESKİŞEHİR'İN ÇOK ÖZEL YERİ VAR"
Kalkışmayı haber aldığımdan itibaren İstanbul-Ankara ile gerekli koordinasyonu yaptıktan sonra Ankara'ya gitmeye karar verdik. Akıncı'dan uçakların kalkmasını ve insanlarımız üzerine bomba yağdırmasını önlemek için Eskişehir
'le sürekli temas halindeydik ama bilmediğimiz bir şey vardı. Orası da FETÖ'cülerin eline geçmişti. Şunu gördüm; o darbeciler ne kadar alçaklık yaparsa yapsın, ülkesini seven kahraman askerlerimiz, polislerimiz, savcılarımız da vardı. Uzun mücadelelerden sonra gece, 4.30 civarında Erzurum'dan kalkan F-16
'lar düşman uçaklarını, demeye dilim varmıyor, o hainlerin kullandığı uçakları bastırarak o darbenin kaderini değiştirdiler. İşte onu başaran şehir de Eskişehir
'dir. Eskişehir
'in çok özel yeri var. Cumhurbaşkanımız, liderimiz "inin meydanlara" dedi, indiniz, darbecilere dünyayı dar ettiniz.
"ESKİŞEHİR'E PARMAĞINIZI KOYUN, 3 SAAT UÇARAK 56 ÜLKEYE ULAŞIRSINIZ"
Hem Balkanlar coğrafyası hem Kafkaslar coğrafyası, bütün değişik etnik grupların bir araya gelip buluştuğu yer burası, Eskişehir
. Nabi Bey'in bakanlığı döneminde burası Türk dünyası başkenti olarak 2013 senesi boyunca kabul edildi ve birçok etkinlikler yapıldı. Dünyanın merkezindeyiz. Bu da nereden çıktı demeyin. Dünya küre, parmağınızı nereye koysanız orası dünyanın merkez. Avustralya
'ya parmağınızı koyun 5 saat gidin sağa sola hiçbir yere varamazsınız ama Türkiye
'de Eskişehir
'e parmağınızı koyun, 3 saat uçarak 56 ülkeye ulaşırsınız.
Bizim de üstünlüğümüz var. Bulunduğumuz coğrafya, yetişmiş dinamik insanımızdır. O kaynaklar gelir, geçer tükenir ama dinamik nüfusunuz varsa, kadariniz olan coğrafyanız varsa, asırlar boyu medeniyetlerin buluştuğu bir yerse, o zaman bizim konumumuz gazı olan, petrolü olanlardan daha üstündür. Buna göre de orta uzun vadeli planlarımızı yapıyoruz. Hedef doğru ekonomi politikaları ile akılcı yatırımlarla geleceğimizi, gelecek kuşakların hayatını garanti altına almak.