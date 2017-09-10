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Başbakan Binali Yıldırım ata bindi

Başbakan Binali Yıldırım Söğüt'teki şenliklerde ata binerek halkı selamladı.

Dünya / 10 Eylül 2017 Pazar 12:22
Başbakan Binali Yıldırım ata bindi
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Başbakan Binali Yıldırım, Bilecik'in Söğüt ilçesindeki '736. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde ata binerek halkı selamladı.

NÖBET DEĞİŞİMİNİ İZLEDİ

Bu yıl Bilecik'in Söğüt ilçesinde 736'ıncısı düzenlenen Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne katılmak üzere gelen Başbakan Binali Yıldırım, Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti. Ziyaret öncesinde türbede nöbet tutan Kayı Alpleri'nin nöbet değişim törenine katıldı.

Ardından tüm basın mensuplarıyla tek tek tokalaşan Yıldırım, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret ederek, dua etti. Son olarak törenlerin kutlanacağı alana gelen Başbakan Binali Yıldırım tribünlerde bulunan binlerce kişiyi selamladı.
Kaynak : AA

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