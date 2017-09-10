Bakan Soylu: İHA ile teröristin kol saatinin hangi marka olduğunu görebilecek kabiliyetteyiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu terörle mücadeleyi değerlendirdiği toplantıda İHA'larla ilgili açıklamalarda bulundu.



Bakan Soylu şunları söyledi:



Sadece İHA'lar uçmuyor. Bütün dünya hayranlıkla siz bunları nasıl gerçekleştiriyorsunuz diye bakıyorlar. Öyle kolay iş değil. Jandarma ve emniyetin, genelkurmayın kendi izleme merkezi var.



'TERÖRİSTİN KOL SAATİNİ GÖREBİLİRİZ'



İHA ile teröristin kol saatinin hangi marka olduğunu görebilecek kabiliyetteyiz.



Ne pikniği hangi piknik. Teröristlerle oturmuş terör pazarlığı yapıyorlar. Bütün teröristleri orada bir şekilde imha ediyoruz. Kandil konuşuyor, CHP'den bir milletvekili topa giriyor. Avrupa'sız olur mu bu iş, hemen BBC topa giriyor.