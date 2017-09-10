USD (Alış - Satış) : 3,41 - 3,41 EURO (Alış - Satış) : 4,11 - 4,12

Bakan Soylu: İHA ile teröristin kol saatinin hangi marka olduğunu görebilecek kabiliyetteyiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İHA ile teröristin kol saatinin hangi marka olduğunu görebilecek kabiliyetteyiz" dedi.

Siyaset / 10 Eylül 2017 Pazar 12:24
Bakan Soylu: İHA ile teröristin kol saatinin hangi marka olduğunu görebilecek kabiliyetteyiz
Video için tıklayın

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu terörle mücadeleyi değerlendirdiği toplantıda İHA'larla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu şunları söyledi:

Sadece İHA'lar uçmuyor. Bütün dünya hayranlıkla siz bunları nasıl gerçekleştiriyorsunuz diye bakıyorlar. Öyle kolay iş değil. Jandarma ve emniyetin, genelkurmayın kendi izleme merkezi var.

'TERÖRİSTİN KOL SAATİNİ GÖREBİLİRİZ'

İHA ile teröristin kol saatinin hangi marka olduğunu görebilecek kabiliyetteyiz.

Ne pikniği hangi piknik. Teröristlerle oturmuş terör pazarlığı yapıyorlar. Bütün teröristleri orada bir şekilde imha ediyoruz. Kandil konuşuyor, CHP'den bir milletvekili topa giriyor. Avrupa'sız olur mu bu iş, hemen BBC topa giriyor.

AvrupaMilletvekiliKandilİçişleri BakanıJandarma


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AVRUPA’NIN BAŞ BELASI ALMANYA!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

VAY UYANIK GAZETECİ VAY!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı