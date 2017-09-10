Ahmet Hakan: Kabus sona eriyor

Ahmet Hakan, dev proje İzmir Sabuncubeli Tüneli'nin bitimiyle kabusun sona ereceğini yazdı...
İzmir Sabuncubeli Tüneli'nde sona yaklaşılıyor. Geçtiğimiz günlerde Başbakan Yıldırım'ın katılımıyla 'ışık gördü' töreni düzenlenmişti.
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan köşesinde yapılan çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
İşte Ahmet Hakan'ın yazısındaki o bölüm;
SABUNCUBELİ TÜNELİ'NDE GÖRÜNEN IŞIĞA DAİR
BU yaz Bodrum'dan İstanbul'a araba seferi yaptım.
Bursa'ya 20 kilometre kala kendimi otobana attığımda “İstanbul'a geldik, çok şükür” demeye başlıyordum.
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Yolculuğun en güzel tarafıydı bu otoban kısmı...
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En kötü tarafı ise...
Bir an önce bitse de kurtulsam dediğim İzmir / Manisa arası...
Yokuş ve viraj harmanıyla adamı canından bezdiren bir yol.
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Sabuncubeli Tüneli'nde ışığın göründüğünü öğrendiğim andan itibaren...
“Kâbus sona eriyor, yaşasın” dedim.
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- Seneye yaza bitecekmiş.
- İzmir / Manisa arası 15 dakikaya inecekmiş.
- Viraj, yokuş falan... Hepsi hikâye olacakmış.
* Emeği geçenlere çok teşekkürler.
Sabuncubeli Tüneli'nde ilk ışık göründü Kaynak : Beyaz Gazete Özel