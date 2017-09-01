Soros için harekete geçtiler!

ABD ve halkını bilinçli bir biçimde istikrarsızlaştırma ve çeşitli tahrik eylemlerinde bulunmakla suçlanan Macar ve Yahudi asıllı Amerikalı girişimci George Soros'un, Beyaz Saray tarafından terörist ilan edilmesi için imza kampanyası başlatıldı. 20 Ağustos tarihinde E.B isimli bir kişi tarafından başlatılan kampanyada sayı 74 bine ulaştı.



Öte yandan imza sayısının 100 bini aşması durumunda Beyaz Saray'ın resmi cevap yapması bekleniyor.



Kaynak : İHA