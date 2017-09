Şehit Eren Bülbül'ün mezarına ziyaretçi akını

Trabzon’un Maçka ilçesine bağlı Köprüyanı Mahallesi’nde 11 Ağustos tarihinde terör örgütü mensupları tarafından bir astsubay ile birlikte şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün Türk bayraklarıyla donatılmış mezarı Kurban Bayramı’nın ilk gününde ülkenin çeşitli yerlerinde gelen ziyaretçilerin akınına uğradı. Eren Bülbül’ün mezarı başında dua eden ziyaretçiler teröre lanet okurken, minik ziyaretçiler de el açıp dua etti.



Gebze’de ikamet eden Emine Can, Eren Bülbül’ün mezarı ziyaretinde dua etti. Eren’in ölmediğini söyleyen Can, "Böyle Eren’ler olduğu sürece Türkiye’mizin başı hep dik hiç eğik kalmayacağız. Allah bunun hürmetine Arakan’a yardım etsin. Evini ziyaret ettik. Annesini görmek istiyordum göremedim. Allah ondan razı olsun. Teröristler bilsin ki böyle Eren’ler olduğu sürece her zaman bizim başımız dik. Burada Eren’i ölü sanmasınlar o ayakta. Her an teröristlerin ayağı altında dolaşıyor. Her an haberi verecektir. Öldü sanmasınlar ölmedi benim yavrum. O da bizim bir evladımız. Bizim Türk’ler teröristten korkmazlar ki. Şuan gelsin beni öldürsün biz korkmuyoruz. Böyle kardeşlerimiz olduğu sürece başımız dik, alnımız açık" dedi.



Bir başka ziyaretçi Yüksel Eyüpoğlu ise, "Yakınım değil şehitlerimize sempatim çok. Şekerimi de getirdik ailesinden birini görür de veririm diye. Ayrı bir duygu yaşıyorum. Eren’i hiç tanımıyorum ama başka bir şehit de olsa yine ziyaret ederim" şeklinde konuştu.



Sakarya’dan gelen Mahmut Tayyip Bulut da, "Bu mübarek günde gelerek dualarımızı ona gönderelim istedik. Onun yeri zaten cennet biz aslında kendimize dua ettik. Geride kalanlara, ailesine ve diğer şehitlerimize dua ettik" ifadelerini kullandı. Kaynak : İHA