DHA'nın haberine göre, Muğla'nın Milas'ta Gökova Körfezi'nin dünyaca ünlü Akbük Koyu'ndaki çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda bugün saat 14.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Milas Orman İşletmesi Müdürlüğü'ne bağlı Ören Şefliği ekiplerin ilk müdahaleyi yaptığı yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla genişledi. Bölgeye çevreden takviye orman ekipleri sevk edildi. Alevlere 3 uçak, 6 helikopterle havadan, 20 arazöz, 2 dozer, 1 su tankeri, 3 hizmet aracı, 1 ilk müdahale aracı, 10 teknik personel ve 40 orman işçisiyle de karadan müdahale edildi. 2.5 saat süren çabalar sonucunda, alevler güçlükle söndürülürken, 8 hektarlık kızılçam ormanı küle döndü.





Jandarma yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.