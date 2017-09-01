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MHP'li Akçay: BBP’den beter olacaklar

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Arakan Müslümanlarının bayram günü gördüğü zulümden büyük üzüntü duyduklarını söyledi.

Siyaset / 01 Eylül 2017 Cuma 22:41
MHP'li Akçay: BBP’den beter olacaklar

Akçay, MHP Manisa İl Başkanlığınca düzenlenen programda partililerin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Akçay, MHP'den 549 kişinin istifa ettiğinin öne sürüldüğünü ancak partisinin il başkanlığına bir dilekçe dahi gelmediğini söyledi.

Meral Akşener ve Koray Aydın'ın kuracağı partiyle ilgili tartışmalara değinen Akçay, henüz partinin kurulmadığını hatırlatarak, 'İsim konusunda bile anlaşamadılar. Kendileri isim konusunda anlaşamamışken ritüellerle, işaretlerle anlaşamayacakları şimdiden bellidir.' dedi.

Bozkurt işaretinin de ülkücülere ve Milliyetçi Hareket Partisine ait olduğunu belirten Akçay, şöyle konuştu:

'Ülkücülük, Milliyetçi Hareket Partisinde yapılır. Zaten kendileri de ne diyorlar, 'Biz merkez partisi olacağız'. Biz Milliyetçi Hareket Partisiyiz. Siz milliyetçi ve ülkücü olduğunuzu iddia ediyordunuz. Milliyetçi Hareket Partisi ile hukuki bağı kalmamışların bile aynı anda ülkücülüğü ve milliyetçiliği nasıl terk ettiklerini çok ibretlik bir şekilde de görüyoruz. Fakat bu istifa eden bazı şahsiyetlere baktığımızda bu kişilerin istifası partimiz bakımından da oldukça hayırlı olmuştur kanaatindeyim.'

Akçay, MHP'den ayrılanların durumunun da ortada olduğunu belirterek, 'Aydınlık Türkiye Partisi diye bir partinin olduğundan çoğu vatandaşımızın haberi bile yok. Büyük Birlik Partisinin durumunu hakeza biliyorsunuz. Bunların durumu onlardan da beter.' dedi.

Akçay, ekim ayından sonra Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılmasıyla birlikte gündemin hareketleneceğini ifade etti.

MHP Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk'ün ev sahipliğindeki programa partililer katıldı. Kaynak : AA

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