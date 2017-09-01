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Mezarlıkta tepki çeken görüntü

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bayram namazı ardından Şehir Mezarlığı'na gidenler, kilitli demir kapıyı yerinden sökerek içeriye girip yakınlarının mezarlarını ziyaret etti.

Güncel / 01 Eylül 2017 Cuma 22:12
Mezarlıkta tepki çeken görüntü

İlçede oturanlar bayram namazı ardından Ereğli Belediyesi Şehir Mezarlığı'na giderek yakınlarının mezarlarını ziyaret etmek istedi.

Ancak vatandaşlar, yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki demir kapının kilitli olması nedeniyle içeriye giremedi.

Etrafı üzerinde tel bulunan 2.5 metre yüksekliğindeki duvarla çevrili mezarlığa giremeyen vatandaşlar, iddiaya göre belediyeden kimseye ulaşamayınca demir kapıdaki asma kilidi çekiçle kırmak istedi.

Başarılı olamayınca da kapıyı menteşesinden sökerek mezarlığa girdiler. Bayramın ilk günü ilçenin en büyük mezarlığında kapının kilitli olmasına tepki gösteren vatandaşlar, yakınlarının mezarlarını ziyaret ettikten sonra evlerine döndü.

Belediyeden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Bayram Namazı


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