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Katil salyangoz' Türkiye'de!

Dünyanın en tehlikeli ve zararlı 100 canlısından biri olan 'katil salyangoz', Türkiye'de ilk kez görüldü

Güncel / 01 Eylül 2017 Cuma 23:52
Katil salyangoz' Türkiye'de!

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Zeki Yıldırım, 'katil salyangoz' ya da 'İspanyol salyangozu' olarak bilinen Arion Vulgaris türünün, Türkiye'de ilk kez görüldüğünü söyledi.

Uzmanlık alanı biyoloji-hayvan sistematiği ve ekoloji olan Prof. Dr. Zeki Yıldırım, bu salyangoz türünün, dünyada en tehlikeli ve zararlı 100 canlı arasında olduğunu vurguladı. Türün bütün Avrupa'da bulunduğunu belirten Prof. Dr. Yıldırım, "Avrupa'da ve Amerika'da özellikle büyük zarar veriyor. Bir seferde yaklaşık 400 yumurta bırakıyor. En kötü ihtimalle yüzde 50'si yaşama şansı bulsa, kısa zamanda ne kadar büyük popülasyona dönüşebileceği anlaşılabilir" diye konuştu.



Katil salyangozu, Antalya'daki bir çiçek bahçesinden evinin bahçesine dikmek için aldığı güllerin dibinde bulduğunu belirten Prof. Dr. Yıldırım, şunları söyledi:

"Bu salyangozun varlığından yıllardır haberdardık. Ülkemizde olmamasından dolayı buruk da olsa bir sevincimiz vardı. Avrupa bu canlıdan muzdarip, çünkü bahçelerde ekonomik olarak ciddi hasar meydana getiriyor. Ülkemizde görünce ciddi bir şok yaşadım. Çünkü ülkemiz tarımı için, bahçeler için ciddi bir risk. Keşke sadece benim aldığım ithal gülün dibinde gelmiş ve o da bana denk gelmiş kabul etsek. Bu iyi senaryo. Ama kötü senaryo şu ki eğer ithal çiçek satan kıyı şeridimizdeki şehirlerde üreme şansı bulduysa, potansiyel olarak ciddi bir risk var demektir. Tarımımız açısından çok ciddi tehlike. Avrupalılar bu türle mücadelede şu ana kadar başarılı olamadı. Belli bir düşmanı yok. Belli kimyasallarla çözüm bulmaya çalışıyorlar. Çok üreyebilen ve çok çabuk gelişebilen, çok dayanıklı, kendi dışkısını yediği halde enfekte olmayan bir canlı. Leşleri, küçük canlıları, maruldan tutun domatese kadar mutfağa yönelik bütün tarımsal ürünleri yiyip tüketebilen çok zararlı ve tehlikeli bir canlı."



Prof. Dr. Yıldırım, katil salyangozun sadece o bölgede olması dileğinde bulunarak, "Eğer böyle değil de yaygın haldeyse bakanlığın buna el atması, ciddi tedbirler alınması gerekiyor" dedi.

YumurtaMehmet Akif Ersoy ÜniversitesiEğitim FakültesiTürkiyeSalyangoz


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