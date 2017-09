İslam alemi Kurban Bayramını kutluyor

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de halk, Ejder Bey, Lezgi, Garaçukur, İlahiyat camilerini doldururken, cami içlerinde yer bulamayanlar namazlarını avlularda kıldı.



Namaz sonrası bayramlaşan Bakülüler, cami dışında bekleyen ihtiyaç sahiplerine yardımda bulundu.



Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de mesaj yayımlayarak vatandaşların bayramını kutladı.







Kırgızistan'da Kurban Bayramı



Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te on binlerce Müslüman, Kurban Bayramı namazını Başbakanlık binası önündeki meydanda eda etti.



Lenin meydanında kılınan bayram namazına iktidar partisinin cumhurbaşkanı seçimlerindeki adayı Sooronbay Ceenbekov, milletvekilleri, bazı Müslüman ülkelerin büyükelçileri katıldı.



Kırgızistan Müftüsü Maksatbek Toktomuşev, namaz öncesi verdiği vaazda, İslam dininde Kurban Bayramı'nın önemini, temizlik, bilim ve ilime ilgi, helal ve haram konularını anlattı.











Kazakistan'da Kurban Bayramı



Sabah saatlerinde Nur Astana Camisi'ne akın eden kent sakinleri bayram namazını kıldı. Namazın ardından cami bahçesinde yemek ikramı yapıldı.



Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev de yayımladığı kutlama mesajında, Kurban Bayramı'nın iyimserlik, hayırseverlik, hümanizm bayramı olduğunu belirtti.



Mesajında, bayramın ülkedeki farkı uyruk ve dine ait insanlar arasındaki karşılıklı saygı, dostluk ve birliğin korunmasını ve güçlendirilmesini sağladığını dile getiren Nazarbayev, “Bayram ileride de ulusal kimliğin, değerlerin, kültürel ve tarihi mirasın korunmasına katkı sağlayacaktır.” ifadelerini kullandı.



Ülkede bir gün kutlanan Kurban Bayramı dolayısıyla 1 Eylül resmi tatil ilan edilmişti.













Afganistan



Terör olaylarıyla dünya gündeminden düşmeyen Afganistan'da halk, bayram namazını kılmak için camilere akın etti.



Ülkenin en kalabalık kentlerinden Mezar-ı Şerif'te Kurban Bayramı namazı, kentteki Mirza Haşim Camisi'nde kılındı.



Bayramı namazının ardından tüm İslam alemi, özellikle de Myanmar ve Filistin için dua edildi.



Gürcistan



Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te yaşayan Müslümanlar, Kurban Bayramı namazını kılmak için Tiflis Cuma Camisi'ne akın etti.



Camiye sığmayan Müslümanlar, seccadelerini cami karşısındaki yol üzerine ve cami avlusuna sererek namazı kıldı.



Cuma Camisi İmamı Ramil Hüseyin Aliyev, bayram namazı öncesi verdiği vaazda cemaate Kurban Bayramı'yla ilgili bilgi verdi.



Bayramda en büyük ibadetin kurban kesmek olduğunu söyleyen Aliyev, dünyada zor durumda kalan tüm Müslümanlar için dua çağrısında bulundu.



Çin



Çin'in en eski camilerinden biri olan Niucie Camisi'nde bir araya gelen her yaştan Müslümanlar, aile ve dostlarıyla bu mübarek günün sevinç ve heyecanını yaşadı.



Sultan II. Abdülhamid döneminde yaptırılan ve Osmanlı kaynaklarında 'Darul Ulumil Hamidiye' şeklinde geçen Niucie Camisi, Çin kaynaklarında da 'Hui Ciao Şı Fan Şüe Tang' olarak anılıyor.



Çin'de yaşayan resmi rakamlara göre 20 milyondan fazla Müslüman yaşıyor, 56 etnik unsurdan 10'u Müslüman azınlıklardan oluşuyor.



Lübnan



Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bayram namazını kılmak isteyen Müslümanlar, sabah erken saatlerinden itibaren şehir merkezindeki Muhammed el-Emin Camisi'de bir araya geldi. Camiye sığmayan yüzlerce Lübnanlı, caminin önündeki Şehitler Meydanı'na hasır sererek namazlarını eda etti.



Lübnan Müftülüğü Genel Sekreteri Şeyh Abdullatif Deryan, bayram namazının ardından verdiği hutbede, 'Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın siyonist İsrail tehdidiyle karşı karşıya olduğunu' belirterek, 'İşgal edilmiş Filistin toprakları özgür kılınmadıkça Arap ve Müslümanlar için onur yok.' dedi.



Hutbenin sonunda tüm cemaat İslam aleminin birliği için dua etti.













Tunus



Başkent Tunus'taki Kartaca bölgesinde yer alan Malik İbn Enes Camisi, sabahın ilk dakikalarından itibaren bayram namazını kılmak isteyen Müslümanlarla doldu.



Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi, Başbakan Yusuf Şahid ve bazı bakanlar da 'cellabe' adı verilen yerel kıyafet giyerek camide cemaatin arasında yer aldı.











Almanya



Almanya'nın Köln kentinde yaşayan Müslümanlar, sabahın erken saatlerinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Merkez Camisi'ni doldurarak Kurban Bayramı namazını kıldı.



Camiyi doldurarak hep bir ağızdan dua eden müminler, ramazan ayında ibadete açılan camide ikinci bayram namazını kılmanın hazzını yaşadı.



Din görevlisi Emre Şimşek, bayram vaazında, Müslümanlara ve mabetlere yönelik saldırılara da değinerek şunları söyledi:



'İslam beldelerinde akan kan ve gözyaşının tesiri altındayız. Baskı, zulüm ve tehdit altında zor şartlarda bulunan ve bayram coşkusunu yaşayamayan Müslüman kardeşlerimiz için, çocuklarımız için yüce Rabb'imize niyazda bulunuyoruz. Son zamanlarda Müslümanlara ve mabetlerimize yapılan saldırılara karşı vakur Müslüman duruşu sergileyelim. Hangi dine ve mezhebe bağlı olursa olsun, Allah adına veya din adına işlenen cinayetlere, baskı ve zulümlere Müslümanlar olarak dur diyelim.'



Vaaz sonrası eller semaya açılarak dünyanın çeşitli bölgelerinde sıkıntı yaşayan, gözyaşı döken ve Kurban Bayramı coşkusunu yaşayamayan Müslümanlar ve tüm İslam alemi için dua edildi.







İsveç



İsveç'in başkenti Stockholm'de yaşayan Müslümanlar, DİTİB'e bağlı Fittja Ulu Camisi'nde toplandı. Camide binin üzerinde Müslüman, bayram namazını kıldı.



Gurbette bayram yaşayan Müslümanların çoğu, iş günü olması dolayısıyla namazdan sonra işlerine gitti.

















Özbekistan



Özbekistan'da Kurban Bayramı, ülkenin bağımsızlığının 26. yıl dönümüne denk geldi.



Başkent Taşkent'te binlerce insan bayram namazı için sabahın erken saatlerinde camilere akın etti. Müslümanlar, camilerde yer kalmayınca yol ve park yerlerinde saf tuttu. Bayram namazı sırasında camiye giden yollar trafiğe kapatılırken, cami girişlerinde geniş güvenlik önlemleri alındı.













Rusya



Müslümanların bayram namazına akın etmesi sonucunda cemaat, camilerden taşarak cadde ve sokakları doldurdu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını gerçekleştirdiği Moskova Merkez Camisi'ne çıkan bütün sokaklar bayram namazı için kapatıldı.



Moskova'da bayram namazı camilerin yanı sıra belediye tarafından belirlenen özel alanlarda da kılındı.



Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yayımladığı mesajla Rusya'daki Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutladı.



Ülkede yaklaşık 20 milyon Müslüman yaşıyor. Ülke genelinde 7 binin üzerinde cami ve mescit olduğu belirtiliyor.



Macaristan



Ülkedeki Türkler, bayram namazını kılmak üzere başkentteki mescitte bir araya geldi. Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliği yetkilileri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı bayram namazında Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı Macaristan Din Hizmetleri Koordinatörü Hüseyin Ersoy, birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.



Namazdan sonra bayramlaşan Müslümanlara, Yaşayan Anadolu Vakfı tarafından kahvaltı ve tatlı ikram edildi.



Mali



Batı Afrika ülkelerinden Mali'nin başkenti Bamako'da halk, bayram namazı için camilere akın etti.



Dünyanın en fakir ülkelerinden biri kabul edilen Mali'de Müslümanlar, bayram namazı için sabahın erken saatlerinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kentte yaptırılan Eyüp Sultan Camisi'ni doldurdu.



2017 yılı kurban organizasyonu kapsamında kentte bulunan Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ekibi de halkla bayramlaştı, çocuklara şeker ikram etti.



Etiyopya



Başkent Addis Ababa'daki Din Hizmetleri Müşavirliğinin mescidinde toplanan vatandaşlar önce bayram namazını kıldı, ardından da birbirleriyle bayramlaştı.



Bayram namazını kıldıran Addis Ababa Din Hizmetleri Müşaviri Mustafa Acar, hutbede kurban ve hac ibadetinin önemine değinerek, bayramda fakir ve muhtaçların unutulmaması gerektiğini ifade etti.



Namaza katılan Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Fatih Ulusoy da tek tek vatandaşların bayramını kutladı.



Vatandaşlar namazın ardından sohbet ederek birlikte kahvaltı yaptı.



Etiyopya'da tekstil, mobilya, altyapı inşaatı ve ulaşım alanlarında hizmet veren şirketlerde çalışan binlerce Türk vatandaşı yaşıyor.