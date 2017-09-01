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İki grup birbirine girdi! Meydan savaş alanına döndü

Tokat’ın Niksar ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada 1’i polis 11 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 01 Eylül 2017 Cuma 18:55
İki grup birbirine girdi! Meydan savaş alanına döndü

Olay, saat 16.30 sıralarında Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, alacak verecek meselesi yüzünden iki grup arasında kavga çıktı. Kavganın ihbar edilmesinin ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Taş, sopa ve silahın kullandığı kavgayı ayırtmak da polis yetersiz kalınca havaya ateş açtı. Daha sonra kavgada yaralananlar için olay yerine ambulans sevk edildi. İlçe Jandarma Komutanlığına ekiplerde olay yerine geldi. Tokat'tan takviye olarak özel hareket timleri ve çevik kuvvet ekipleri de olay yerine gönderildi. Kavgada yaralanan bazı şahıslar çevrede bulunan marketlere sığındı.

Öte yandan kavgaya karışan bazı kişilerin elinde balta olması dikkat çekti. Kavgada yaralanan 1'i polis 11 kişi Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kavganın ardından çevrede geniş güvenlik önlemi alarak caddeyi trafiğe kapattı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Kaynak : İHA

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