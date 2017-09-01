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İhracat yüzde 11,9 arttı

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, ağustos ayında ihracat, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,9 artarak 12 milyar 439 milyon dolar oldu.

Ekonomi / 01 Eylül 2017 Cuma 11:07
İhracat yüzde 11,9 arttı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, ağustos ayında ihracat, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,9 artarak 12 milyar 439 milyon dolar oldu.

TİM, 2017'nin ağustos ayına ilişkin ihracat verilerini açıkladı.

12 aylık ihracat yüzde 7,8 arttı

Buna göre, ihracat ağustos ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,9 artarak 12 milyar 439 milyon dolar oldu. Yılbaşından bu yana ihracat, yüzde 10,7 artış ile 102,5 milyar dolara ulaşırken, son 12 aylık ihracat, yüzde 7,8 artışla 151,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kaynak : AA

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