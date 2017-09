İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Yakındır tepenize bineceğiz, korkunun ecele faydası yok

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Terör örgütünün yanına hiç bir şeyi bırakmıyoruz. Ne yapıyorlarsa kanını yerde koymuyoruz. Zaten hareket kabiliyetleri daraldı. Zannetmesinler ki sınırımızın dışında durdukları yer kendileri için emindir. Buradan, Derecik'ten söylüyorum; yakındır tepenize bineceğiz. Korkunun ecele faydası yok.' dedi.



Bakan Soylu, Hakkari ziyareti kapsamında, Şemdinli ilçesinin Derecik beldesinde yaptırılan şehitliğin açılış törenine katıldı.



Şemdinli'ye gelmeden Aktütün'ü ziyaret ettiğini belirten Soylu, 'Orası da bir şehitler tepesi. 1992 yılında 31 şehidimiz var. 24'ü asker, 7'si korucu. 2008'de 6 şehidimiz var. Yine orada bizim evlatlarımız, şehitler tepesini bırakmadık.' diye konuştu.





Geçen hafta da Muş'un Malazgirt ilçesine gittiklerini anlatan Soylu, 'Orası da şehitler tepesi, Çanakkale'deydik hep birlikte, orası da şehitler tepesi. Kah Tendürek Dağı şehitler tepesi, kah Bestler Dereler şehitler tepesi, kah İnönü Zaferi'nin yaşandığı benim güzel topraklarım şehitler tepesi. Kah Dumlupınar şehitler tepesi. Kurtuluş mücadelemizin sürdürdüğü her cephe şehitler tepesi.' ifadesini kullandı.



Memleketin üzerinde hesabı olanların şehitler tepelerini, Derecikleri, Dumlupınarları, Tendürekleri, Çanakkaleleri, Malazgirtleri Sarıkamışları hesap etmediğini vurgulayan Soylu, şöyle devam etti:



'Onlar zannediyorlar ki biz sadece bu toprakların üzerinde bulunuyoruz. Onlar zannediyorlar ki biz sadece sabah kahvaltısını, öğlen yemeğini, akşam yemeğini yiyoruz. Sabahleyin Bismillahirrahmanirrahim diyerek dükkanımızı açtığımızda aslında ellerimizle, gönlümüzle Allah'a yöneldiğimizi, her 5 vakit ezanda her 5 vakit Allahu Ekber dediğinde bu ülkenin ve bu toprakların sahibinin sadece bu millet değil inananlar ve Allah olduğunu ve bizim bundan taviz veremeyeceğimizi biliyorlar.'



Soylu, bunun en mümtaz örneğinin Derecikliler olduğunu dile getirdi.



Derecik'in kahraman bir belde olduğunu, burada kahraman insanların, kahraman ailelerinin bulunduğunu dile getiren Soylu, şunları kaydetti:



'Aktütün'de kıymetli Cumhurbaşkanımız... Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, orada hem köylülerle hem korucularımızla hem de askerlerimizle, aynı zamanda Sayın Başbakanımız hem korucularımızla hem askerlerimizle hem oradaki köylülerimizle bayramlaştı. Sayın Cumhurbaşkanımızın hem de Sayın Başbakanımızın Kurban Bayramı dileklerini size iletiyorum; Allah nice bayramlara hep birlikte ulaşmayı nasip etsin.'



'İNSAN HAKLARI SAVUNUCULARI PKK'NIN TAŞERONU HALİNE GELMİŞLER'



Türkiye'de birilerinin hep insan haklarından bahsettiğine işaret eden Bakan Soylu, şu değerlendirmelerde bulundu:



'İnsan hakları dedikleri zaman şu şehitliklere gelmiyorlar. Onların evlatlarının, biraz önce Sayın Valimiz söyledi, burada katledilen çocukların insan hakları yok mu? 13 yaşında PKK'nın zorla dağa götürüp de orada kız evladımızı taciz ederek insanlığa zulüm düşürecek bir olayı gerçekleştirirken insan hakları yok mu? İmece yaparken, köyün yolunu yaparken, üzerinde silah olmadığı halde katledilen, şehit edilen, çoluk çocuğunun nafakasını kazanmak isteyen o işçinin insan hakları yok mu? Maalesef Türkiye'de birtakım insan hakları savunucuları PKK'nın taşeronu haline gelmişlerdir. Buradan, bu şehitlikten, Derecik'ten söylüyorum; en ufak bir eksiklik veya eksiklik olmasa da yalan ve iftirayı gerçekmiş gibi anlatmaya çalışan sözde insan hakları savunucuları, bu ülkede öğretmenler şehit oluyor, sesiniz çıkmıyor, bu ülkede doktor şehit ediliyor sesiniz çıkmıyor, bu ülkede hemşire tehdit ediliyor sesiniz çıkmıyor, bu ülkede masum insanlar masum canlar katlediliyor, sesiniz çıkmıyor. İnsanlar çalışmaya geliyorlar, sesiniz çıkmıyor. Sosyal medya üzerinden, facebook üzerinden, twitter üzerinden PKK taşeronluğuna soyunanlar sizlere sesleniyorum; bir tükürük kadar ancak canınız var ancak bir tükürük kadar. Bu milletin tükürüğü kadar. '



'Hiç merak etmeyin, yolumuz, ufkumuz açıktır. Hiç merak etmeyin, ayağımızı hep çelmelemeye çalıştılar. Onlar ne kadar çelmelemeye çalıştılarsa biz bugün büyüyerek, biz bugün adımlarımızı iri iri atarak, adımlarımızı güçlü atarak yarınımıza baktık.' diyen Soylu, şu ifadeleri kullandı:



'Ülkemiz bugün büyüyor mu? Birinci çeyrekte büyüdü. Ülkemiz bugün büyüyor mu? İkinci çeyrekte büyüdü. Ülkemiz bugün büyüyor mu? Üçüncü çeyrekte büyüyor. Ülkemize turist geliyor mu? Geliyor. Şehir hastaneleri yapıyor muyuz? Devam ediyoruz. Bölünmüş yollarımızı yapıyor muyuz? Devam ediyoruz. Barajlarımızı yapıyor muyuz? Devam ediyoruz. Çocuklarımıza daha modern okullar yapıyor muyuz? Devam ediyoruz. Uydularımızı uzaya atıyor muyuz? Devam ediyoruz. İnsansız hava uçaklarımızı ülkemizle buluşturuyor muyuz? Devam ediyoruz. Çatlasınlar, patlasınlar, kıskansınlar, büyüyeceğiz, zenginleşeceğiz, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız.'



Soylu, bugün ayaklarına çelme takılmaya çalışıldığını, ancak bu ülkenin çocuklarının yarın Avrupa'da, Almanya'da, İngiltere'de ve Fransa'da ilmiyle, bilimiyle şevkatiyle, vicdanıyla aranan çocuklar olacağını vurguladı.





Bölgenin önemli bir cazibe merkezi haline geleceğini anlatan Soylu, şunları kaydetti:



'Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi, Mezopotamya ve bilmenizi istiyorum ki bu coğrafya bölgenin en cazibeli bölgesi haline gelecek. Hiç merak etmeyin. Biz bir olmaktan, iri olmaktan, diri olmaktan vazgeçmediğimiz sürece yolumuz ve istikametimiz doğrudur. Sırat-ı müstakimdir. Biz oradan ayrılmayacağız. O istikamette devam edeceğiz. Biz bugün ilk kez bir bayram kutlamıyoruz. Bu topraklarda yüzyıllardır bayram kutlanıyor, Kurban Bayramı kutlanıyor. Bugün Edirne'den, Sinop'tan, Hatay'dan, Derecik'e kadar bu sabah tekbirlerle Allah'a hamdolsun ki kurban kanlarıyla yeniden imanımızı, inancımızı hep birlikte kucakladığımız, tekbirlerle beraber kucakladığımız bir Kurban Bayramı'nı bugün eda ediyoruz. Bayramlarımızla bir milletiz. Dini bayramlarımızla beraber, kahramanlık yaptığımız milli bayramlarımızla hep birlikte bir milletiz. Tarihimize olan sadakatimizle, medeniyetimize olan bağlılığımızla, hep birlikte bir milletiz. İşte bu millet büyük adımlar atıyor. Çekemedikleri, büyük adımlar atmasıdır.'





'TAKATLARINI KESTİK'



Terör örgütleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Soylu, şu ifadeleri kullandı:



'PKK, DEAŞ, FETÖ, bunların kimin icadı olduğunu hep beraber biliyoruz. Bunun için bu icatlara hep birlikte nasıl cevap vereceğimizi de biliyoruz. Biz bu sonradan olma, milletimizin birliğini bozma üzerine kurulu bu icatlara nasıl cevap vereceğimizi de biliyoruz. Tünelin ucundaki ışığı gördüğümüzü söylemek istiyorum. Hiç endişe etmeyin. Takatlarını kestik. Takatlarını bir taraftan güvenlik kuvvetlerimiz, bir taraftan korucularımız, bir taraftan insansız hava uçaklarımız, bir taraftan teknolojimiz, bir taraftan milletimizin birliği ve beraberliği, takatlarını kestik. Bizi ateş çemberinin içine almaya çalışıp ülkemizi geriletmeye çalışanların takatlerini kestik. Onlar, muvaffak olamadıkça yerin dibine batıyorlar, batmaya da devam edecekler. Hiç merak etmeyin. '



Bakan Soylu, Dereciklilerin kahraman bir neslin evladı olduklarını, şehitlerle gazilerle yoğrulduklarını dile getirdi.



Bu durumun farkında ve bilincinde olduklarının altını çizen Soylu, 'Emrinize amadeyiz. Hakkari'nin, Şemdinli'nin, Çukurca'nın, Yüksekova'nın, Derecik'in hep birlikte olduğunu, hem ülkemizin her noktasına, hem dünyaya, dosta düşmana göstermek durumundayız. Kim ne derse desin biz birbirimizi seviyoruz. Allah rızası için, Allah için seviyoruz ve Allah için sevmeye devam edeceğiz.' diye konuştu.



'HER BİRİNE MİNNETTARIZ'



İmarın, gelişmenin, büyümenin ve yükselmenin temelini bugüne kadar demokrasiyle, kardeşlikle attıklarını ve atmaya devam edeceklerini aktaran Soylu, şöyle konuştu:



'Özellikle Hudut ve Tugay Komutanlıklarımıza teşekkür ediyorum. Muhteşem bir tablo oluşturmuşlar. Tam Derecik'i anlatan bir tablo. 112 yıldızı bu şehitler tepesine nakşetmişler. Hepsine minnettarız. Bütün şehitlerimize, kurtuluş mücadelesinde Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere bütün şehitlerimize, 15 Temmuz'da bu ülkeyi ele geçirmeye çalışanlara karşı çıplak elleriyle direnip bu ülkenin özgürlüğünü ve hürriyetini bağımsızlığını vermeyen ve bundan bir milim bile sapmayan fedayı can eden şehitlerimize, gaza içinde bulunan gazilerimize, her birine minnettarız. Onların sorumluluğu bizim omuzlarımızdadır. O şehitlerimiz bugün şu anda operasyonlarda bulunan evlatlarımız, aslanlarımız ve kahramanlarımızla beraberler ve onların muhafızlarıdırlar. Biz bunun inancı içerisindeyiz.'



'YAKINDIR TEPENİZE BİNECEĞİZ'



Terörle mücadele konusunda değerlendirmede bulunan Soylu, 'Terör örgütünün yanına hiçbir şeyi bırakmıyoruz. Ne yapıyorlarsa kanını yerde koymuyoruz. Zaten hareket kabiliyetleri daraldı. Zannetmesinler ki sınırımızın dışında durdukları yer kendileri için emindir. Buradan, Derecik'ten söylüyorum; yakındır tepenize bineceğiz. Korkunun ecele faydası yok.' ifadesini kullandı.



Bakan Soylu, cuma namazını Şemdinli Merkez Camisi'nde kıldıktan sonra Yüksekova'ya gitti.