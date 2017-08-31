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HDP 6 ilde miting yapacak

HDP, düzenlenen toplantıların ardından "Demokrasi Mücadele Planı" kapsamında 6 büyük kentte miting yapacak. İlk miting 10 Eylül'de İstanbul'da olacak. Mitinglerden sonra da şölen serisi başlayacak.

Siyaset / 31 Ağustos 2017 Perşembe 23:52
HDP 6 ilde miting yapacak

Halkların Demokratik Partisi (HDP), hafta başından bu yana düzenlediği Kadın Meclisi, Parti Meclisi ve Merkez Yürütme Kurulu toplantılarının ardından 10 Eylül'de İstanbul'dan başlamak üzere 6 büyük miting yapma kararı aldı.

MİTİNGLER İZMİR'DE BİTECEK

Program, 17 Eylül Diyarbakır, 20 Eylül Van, 24 Eylül Adana, 30 Eylül Mersin ve 14 Ekim'de İzmir'de düzenlenen mitinglerle devam edecek.

MİTİNGLERDEN SONRA ŞÖLENLER DÜZENLENECEK

Ayrıca parti, halk şölenleri düzenleyecek. Şölenler Ekim ayı içerisinde Ankara, Adıyaman, Malatya, Antep, Hatay, Antalya, Aydın, Denizli, Muğla, Manisa, Bursa ve Kocaeli'de gerçekleştirilecek. Ayrıca Antalya, Bursa, Adana ve Kocaeli'de ise 7-15 Ekim tarihleri arasında sempozyumlar gerçekleştirilecek

Parti MeclisiHalkların Demokratik PartisiHdpDiyarbakır


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