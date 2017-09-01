Hangi ünlü isimler, başını örten Genelkurmay Başkanı'nın eşiyle alay etti?

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen resepsiyonda törene katılan Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın eşi Şule Akar, Kuran-ı Kerim tilaveti ve ardından edilen dua boyunca başını şalla örttü.



Akar'ın başını örtmesi bazılarını rahatsız etti.







Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Ömür Varol'la Beyaz Gazete programı başını örten Genelkurmay Başkanı'nın eşiyle alay eden ünlü isimleri ifşa etti.



Burhan Şeşen, Metin Uca gibi isimlerin tweetlerini akrana getiren Varol, sosyal medyadaki tepkileri ve desteklere de dikkat çekti.





Kaynak : Beyaz Gazete Özel