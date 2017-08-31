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Erdoğan'dan 'Arakan' için kritik hamle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam ülkelerinin liderleriyle yaptığı telefon görüşmelerinde Myanmar için çağrıda bulundu.

Siyaset / 31 Ağustos 2017 Perşembe 22:47
Erdoğan'dan 'Arakan' için kritik hamle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı vesilesiyle Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El Ahmed El Sabah, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Bangladeş Cumhurbaşkanı Abdul Hamid'i telefonla arayarak tebriklerini iletti.

MYANMAR VURGUSU

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde gerçekleşen bu telefon görüşmelerinde, Kurban Bayramı'nın başta Müslümanlar olmak üzere tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Myanmar'da yaşanan insani krize bir an önce çözüm bulunması için ortak çaba harcanmasının önemini de vurguladı.

ERDOĞAN'DAN BAYRAM TEBRİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam ülkelerinin liderlerinin bayramlarını tebrik vesilesiyle, Moritanya Devlet Başkanı Muhammed Veled Abdülaziz, Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile de gün içerisinde birer telefon görüşmesi yapmıştı.

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