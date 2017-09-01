Dolarda sert düşüş

Kurban Bayramı tatili nedeniyle piyasaların kapalı olduğu günde, dolar/TL seyri ABD'den gelen tarım dışı istihdam verisinin ardından 3,4176 ile yılın en düşük seviyesini gördü.



ABD'de temmuz ayında 209 bin seviyesinde gerçekleşen tarım dışı istihdam verisi, ağustosta 156 bin kişide kaldı.



İşsizlik oranı ise yüzde 4,3'ten yüzde 4,4'e çıktı. Ortalama saatlik kazançlar bir önceki aya göre yüzde 0,1 oranında yükseldi. Bu oran da yüzde 0,2'lik tahminlerin altında kalmış oldu.



Dolar/TL şu sıralar günlük bazda yüzde 0,79 düşüşle 3,4255 TL civarında işlem görüyor.