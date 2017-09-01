Danıştay Başkanı Güngör; Tarafsız ve bağımsızız

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde verilen resepsiyona katılan Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör ile görüşmesini şöyle aktardı. Alçı yazısında şu satırlara yer verdi:



'Gecenin ilerleyen saatlerinde Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'e rastladım. “Nasılsınız? Son dönemde yargıyla ilgili eleştirilere ne diyorsunuz?” diye sorunca bam teline bastığımı anladım.



'YARGIYI BU ŞEKİLDE MALZEME YAPMAK, TÜRKİYE'YE ZARAR VERİR'



Çok rahatsızdı bu durumdan Zerrin Hanım. “Yargıyı bu şekilde malzeme yapmak, töhmet altında bırakmak bütün Türkiye'ye zarar verir. CHP eski yargı düzeni değiştiği için çok rahatsız. Bakın, yargı taraflı deniyor. Ben Danıştay Başkanı olarak sizi temin ederim ki yargı şimdiye kadar hiç bu kadar tarafsız ve bağımsız olmamıştı.



'EN UFAK BİR TELKİN, TELEFON UYARI ALMADIM, ALMADIK'



Şundan emin olun ki, şimdiye kadar herhangi bir kararımızla ilgili en ufak bir telkin, telefon, uyarı almadım, almadık. CHP, Adalet Kurultayı'ndan sonra yayınladığı bildirgeyle ne yapmaya çalışıyor? Aslında ben biliyorum. Tek başlarına güçlü siyaset yapamadıkları için eskiden onların imdadına yargı yetişiyordu. Şimdi artık yargı bunu yapmıyor. O nedenle rahatsızlar” diye konuştu. Zerrin Hanım'dan konuştuklarımızı yazabileceğimin teyidini aldım.'









