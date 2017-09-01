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Cumhurbaşkanı Erdoğan'la muhabir arasında renkli diyalog

Muhabir Zeynep Karamustafa'ya "Karadenizli misin?" diye soran Erdoğan'a Karamustafa, "Evet, Ordu, Fatsa, Yalı Köylüyüm. Nereden anladınız?" yanıtını verdi.

Güncel / 01 Eylül 2017 Cuma 19:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la muhabir arasında renkli diyalog

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Fatih Ormanı Camii'nde kıldı. Öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan Tarabya Köşkü'ne geçen Erdoğan, Cuma namazı için de Maslak'ta bulunan Orman Bölge Müdürlüğü Fatih Ormanı Camii'ni tercih etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve torunu Ahmet Akif Albayrak'ın eşlik ettiği Erdoğan namaz çıkışında kendisini takip eden gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

GAZETECİLERLE HATIRA FOTOĞRAFI

CNN Türk'ün Cumhurbaşkanı Muhabiri Zeynep Karamustafa'ya 'Karadenizli misin?' diye soran Erdoğan'a Karamustafa, 'Evet, Ordu, Fatsa, Yalı Köylüyüm. Nereden anladınız?' yanıtını verdi. Bunun üzerine Erdoğan, 'Cumhurbaşkanıyım ben sıradan biri değilim, bilirim' karşılığını verdi.

Fotoğrafı, AA'nın Kıdemli Foto Muhabiri Ahmet Dumanlı'nın çektiğini gören Erdoğan, makineyi kendi fotoğrafçısı Murat Çetinmühürdar'a devretmesini isteyip Dumanlı'yı yanına çağırdı. Erdoğan 'Ahmet sen öne çök' diyerek Dumanlı'nın hemen önünde yer almasını istedi. Gazetecilerle fotoğraf çektiren ve bir süre sohbet eden Erdoğan, Camii'den ayrılırken de vatandaşlarla konuştu.



VATANDAŞLARLA SOHBET

Yeniden Tarabya Köşkü'ne geçen Erdoğan Tarabya Meydanında kendisine el sallayan vatandaşları görünce aracından indi. Bir kafenin önünde vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan Tarabya Köşkü'ne geçti.

CumhurbaşkanıHatıra FotoğrafıEnerji ve Tabii Kaynaklar BakanıTarabya KöşküRecep Tayyip Erdoğan


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