Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde konuştu. Arakan'a ilişkin tepkisini dile getiren Erdoğan, 'Tüm dünyaya bunu anlatacağız, haykıracağız. Kimse konuşmasa da biz konuşacağız' dedi.



Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:



-Bir başka bayram yaşıyoruz. Bir taraftan terörle mücadele, bir taraftan omuz omuza dayanışmanın olduğu bir bayram yaşıyoruz. Şehitlerimize ve gazilerimize özellikle şükranlarımı sunuyorum.



-Son günlerde şehitlerimiz ve gazilerimiz arasında ayrımcılık fitnesi çıkarmayı çalışanları görüyorum. Her şehidimiz ve gazimizin bizim gözümüzde ayrı bir yeri vardır. Biz tüm şehitlerimize, tüm gazilerimize bu duygularla yaklaşıyoruz. FETÖ ihanet şebekesinin gerçekleştirdiği bu saldırıyı milletimizin tek vücut olarak ödemiş olması tarihte eşine az rastlanan bir başarı örneğidir.













CHP'YE YÖNELİK: ONLARDA ŞEHİTLERE, GAZİLERE SAYGI YOK



Şehitlerle ilgili kimlerin ayrım yaptığı yapacağı bellidir. Çanakkale'de şehitlerimizin yattığı o topraklarda ana muhalefet partisinin toplantısında nelerin olduğunu gördünüz. Ayrımcılık işte onlarda var. Onlarda şehitlere, gazilere saygı yok. Bunlar geçmişte de böyleydi. Bunlar değil miydi bizim camilerimizi ahıra çeviren. Şehitlerle ilgili kimlerin ayrım yaptığı yapacağı bellidir. Çanakkale'de şehitlerimizin yattığı o topraklarda ana muhalefet partisinin toplantısında nelerin olduğunu gördünüz. Ayrımcılık işte onlarda var. Onlarda şehitlere, gazilere saygı yok. Bunlar geçmişte de böyleydi. Bunlar değil miydi bizim camilerimizi ahıra çeviren.













ARAKAN MESAJI: TÜM DÜNYAYA ANLATACAĞIZ, HAYKIRACAĞIZ



-3 gündür Arakan'la ilgili olarak devlet başkanlarını arıyorum. Bütün bu görüşmelerimle birlikte ayın 19'undan itibaren Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplanıyor. Tüm dünyaya bunu anlatacağız, haykıracağız. Kimse konuşmasa da biz konuşacağız. 'Arakan'ın bizimle ne ilgisi var' şeklinde serzenişleri görüyorum. Bu çevreler bizim Myanmar'da şehitliğimiz olduğunun bile farkında değiller. Arakan coğrafi olarak uzaktır ama tıpkı bölgedeki pek çok yer gibi gönül dünyamızın sınırları içindedir. İslam medeniyeti yok edilmek isteniyor. İnşallah bu kanlı oyun Arakan'da bozulacaktır. 1 asır önce 35 bin altını bize gönderen Arakanlı kardeşlerimize, tüm dünyanın yaptığı gibi sırtımızı dönemeyiz. Dünya medyası da yaşanan katliamın ortağıdır. Biz bu meselenin takipçisi olacak, Türk milleti olarak tarihten gelen vefamızı göstereceğiz. -3 gündür Arakan'la ilgili olarak devlet başkanlarını arıyorum. Bütün bu görüşmelerimle birlikte ayın 19'undan itibaren Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplanıyor. Tüm dünyaya bunu anlatacağız, haykıracağız. Kimse konuşmasa da biz konuşacağız. 'Arakan'ın bizimle ne ilgisi var' şeklinde serzenişleri görüyorum. Bu çevreler bizim Myanmar'da şehitliğimiz olduğunun bile farkında değiller. Arakan coğrafi olarak uzaktır ama tıpkı bölgedeki pek çok yer gibi gönül dünyamızın sınırları içindedir. İslam medeniyeti yok edilmek isteniyor. İnşallah bu kanlı oyun Arakan'da bozulacaktır. 1 asır önce 35 bin altını bize gönderen Arakanlı kardeşlerimize, tüm dünyanın yaptığı gibi sırtımızı dönemeyiz. Dünya medyası da yaşanan katliamın ortağıdır. Biz bu meselenin takipçisi olacak, Türk milleti olarak tarihten gelen vefamızı göstereceğiz.