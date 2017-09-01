CHP'li Mahmut Tanal'ın Atatürk ile ilgili çirkin sözlerine büyük tepki

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın Atatürk ile ilgili çirkin sözlerine büyük tepki yağdı.
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından 'Atatürk olmasaydı' hesabı yaparken Türk kadınını aşağıladı. Tanal'ın çirkin sözleri büyük tepki topladı.
Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Ömür Varol'la Beyaz Gazete programında Tanal'ın çirkin sözleri masaya yatırıldı. Ömür Varol, önce Tanal'ın aşağılık tweetindeki yazım hatasını eleştirdi ardından da çirkin sözlere gelen tepkileri ekranlara taşıdı.
CHP'li Mahmut Tanal yine mide bulandırdı! Kaynak : Beyaz Gazete Özel