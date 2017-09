Bayram tatilinin ilk 7 gününde kazalar 60 can aldı

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 10 günlük bayram tatilinin yedinci gününde Erzincan, Sivas, Bursa, Konya, Adana, Bingöl, Karabük, İzmir, Ankara, Adıyaman, Elazığ, Nevşehir, Bolu, Sinop, Samsun, Kocaeli ve Osmaniye'de trafik kazaları meydana geldi. Kazalarda 11 kişi yaşamını yitirdi, 97 kişi yaralandı.



Erzincan-Sivas-Bursa

Erzincan-Erzurum karayolu Üzümlü ilçesi Mutu Tüneller mevkisinde, Recep Kaya (23) yönetimindeki 34 LC 1957 plakalı otomobil refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada, bayram tatilini geçirmek üzere İstanbul'dan memleketleri Erzurum'a gittikleri öğrenilen sürücü Kaya ile araçta bulunan Güler Kaya (21), Yakup Bulut (21) ve Aynur Bulut (25) yaralandı.



Erzincan-Erzurum karayolunun Üzümlü ilçesi Sansa Deresi mevkisinde, Burak Özdemir (41) yönetimindeki 06 BE 0535 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çaptı. Kazada, sürücü Özdemir ile araçta bulunan oğlu Yılmaz Özdemir (16) yaralandı.



Erzincan'da Yasin Kamacı yönetimindeki 34 BF 2935 plakalı hafif ticari araç, Erzincan-Refahiye karayolu Kova köyü yakınında Murat Çakır'ın kullandığı 75 AC 025 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, sürücü Kamacı ve araçta bulunan Melek (37), Edip (54) ve Caner Toraman (13) yaralandı.



Erzincan'daki bir başka kazada ise Yavuz Bakan'ın kullandığı 06 VGS 99 plakalı otomobil, Binali Yıldırım Bulvarı İtfaiye Kavşağı'nda Songül Tanyıldızı idaresindeki 24 EK 674 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, araç sürücüleri, Bakan'ın eşi Feride Bakan, 12 yaşındaki ikiz çocukları Mehmet Akif ve Aslı Bakan ile Taner Akıskalı yaralandı.



Sivas'ın Gürün ilçesinde Kaya Çiçek (55) yönetimindeki 06 BL 5784 plakalı otomobil, Osmandede köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü ile beraberinde yolculuk yapan 19 yaşındaki kızı Berfin Çiçek yaralandı.



Zara ilçesindeki kazada ise Desi Sosa yönetimindeki 74 AG 653 plakalı Doğubeyazıt'tan Ankara'ya giden yolcu otobüsü, D-200 karayolu Zara ilçesi Tepeköy köyü Kanlıarmut mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada otobüsün altında sıkışan sürücü Sosa olay yerinde hayatını kaybederken, otobüsteki yolculardan Seyfettin Ataş (55), Atilla Çetin (28) ve Nihat İbik (46) yaralandı.



Bursa'nın İznik ilçesinde Ahmet Öztürk yönetimindeki 16 FDU 26 plakalı otomobil, Atatürk Caddesi'nde kaldırımda bisikletiyle giden Zekeriya Cengiz'e çarptı. Kazada Cengiz, olay yerinde hayatını kaybetti.



Konya-Adana-Bingöl

Konya'nın Ereğli ilçesinde Turgay Yılmazer idaresindeki 01 EOF 55 plakalı otomobil, Ereğli ilçesinde Hakkı Çalış yönetimindeki 42 L 5676 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan Arda, Çınar, Fadime ve Sevgi Çalış ile Nevzat ve Mustafa Yılmazer yaralandı.



Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde Nuri Timur idaresindeki 01 TN 688 plakalı otomobil, Sezai Karakoç Bulvarı'nda plakasız motosikletle çarpıştı. İsmi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü, çarpışmanın etkisiyle düşerek başını zemine çarptı. Yaralı, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı

Adana'da kalp krizi geçiren bir hastayı taşıyan Cumali Polatoğlu yönetimindeki 01 KE 946 plakalı bir özel hastaneye ait ambulans, merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki kavşakta Mehmet Ender Çetin idaresindeki 01 EFC 14 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, ambulanstaki hasta ve otomobilde bulunan ismi henüz öğrenilemeyen kişi yaralandı. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan iki yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Adana'da meydana gelen bir diğer kazada Cefakar Aka idaresindeki 01 KB 906 plakalı ambulans, Alpaslan Türkeş Bulvarı'nda, Mert Şener idaresindeki 33 ECC 85 plakalı otomobille çarpıştı. Kontrolden çıkan otomobil, Adem Özler'in kullandığı 01 BF 317 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücülerle beraber araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.



Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Ali Akalın yönetimindeki 05 FM 742 plakalı kamyonet, Toklular köyü mevkisinde yola çıkan çıkan atlara çarpmamak için yaptığı manevra nedeniyle şarampole devrildi. Kazada, sürücü Akalın ile araçta bulunan kardeşi Muhammet Akalın yaralandı.



Karabük-İzmir-Ankara

Karabük'ten Eskipazar istikametine giden İbrahim Işık (49) yönetimindeki 78 AD 934 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle Cildikısık Tüneli çıkışında devrildi. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



İzmir çevre yolunda Buca'dan Bornova istikametine giden Ali Orçun Aydın (26) idaresindeki 35 TTH 44 plakalı motosiklet, C.A. (50) idaresindeki 35 AT 1289 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bariyerlere savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Aydın'ın hayatını kaybettiği belirlendi.



Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde Erdoğan Ergüler'in (28) kullandığı 06 DM 4468 plakalı otomobil, Halil Sezai Erkut Caddesi'nde kontrolden çıkarak refüjdeki iki ayrı ağaca çarptı. Otomobilde bulunan Gökhan Elma'nın (28) olay yerinde, ağır yaralı olarak çıkarılan sürücü Ergüler ambulansla hastaneye sevk edilirken yaşamını yitirdi. Yıldırım ise itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren müdahalesi ile güçlükle araçtan çıkarılarak, yapılan ilk müdahalenin ardından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Ankara-Konya yolu Bala kavşağı mevkisinde Muhammet Aydoğan yönetimindeki 06 EY 7470 plakalı otomobil ile Zilfi Temiz idaresindeki 06 ND 807 plakalı otomobil çarpıştı. Otomobilde sıkışan sürücü Temiz ile diğer otomobilin sürücüsü Aydoğan ve Sevim Güler, ambulansla Ankara'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.



Adıyaman-Elazığ-Nevşehir

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Harmanlı beldesinde plakası öğrenilemeyen Mehmet Şahan idaresindeki ticari araç ile Kenan Dağlı idaresindeki çapa motoru çarpıştı. Kazada araç sürücüleri Şahan, Dağlı ve çapa motorunda bulunan Ali Danışman yaralandı.



Adıyaman'da meydana gelen bir diğer kazada Cevdet Mermer idaresindeki 02 FN 668 plakalı otomobil, Çevre yolu üzerindeki Hz. Ali Camisi yakınlarında karşı yönden gelen Abdurrahman Avcı yönetimindeki 46 FV 083 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücülerin yanı sıra otomobilde bulunan Furkan Avcı (6) yaralandı.



Elazığ'da İrfan Taylı idaresindeki 24 PJ 2901 plakalı minibüs, Zübeyde Hanım Caddesi Karayolları Kavşağı yakınında, Metin Yıldız'ın kullandığı 23 FD 332 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Taylı'nın kullandığı minibüs, kaldırımdaki sabit çöp kutusuna, Yıldız yönetimindeki minibüs de Onur Ceylan kontrolündeki 23 FC 179 plakalı otomobile vurdu. Ceylan'ın kullandığı otomobil ise Kürşat Balak idaresindeki 23 HN 472 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücü Taylı ile yanında bulunan 3 kişi yaralandı.



Elazığ'daki dün meydana gelen ve 2 kişinin öldüğü kazadan yaralı olarak hastaneye kaldırılan Şenay Girgin (30) sevk edildiği Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşam savaşını kaybetti. Aynı kazada Muhammed Girgin ve bir yaşındaki oğlu Yunus Emre Girgin hayatını kaybetmişti.



Elazığ'da meydana gelen bir diğer kazada Bayram Yıldırım idaresindeki 35 KOG 26 plakalı hafif ticari araç, Elazığ-Bingöl karayolunun 40. kilometresinde şarampole devrildi. Kazada, sürücü Yıldırım ile çocukların da aralarında yer aldığı 7 kişi yaralandı.



Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde Kayseri istikametine seyreden Kaan Temeldaş yönetimindeki 39 SD 597 plakalı otomobil, Kızılağıl köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada Ülkü Temeldaş olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan sürücü ile Yavuz ve Uğur Temeldaş, Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Bolu-Sinop-Samsun

Bolu'da D-100 Karayolu'nun Yol, Su, Elektrik Kavşağı'nda Erhan Saçan'ın idaresindeki 14 GF 417 plakalı kamyonet ile İrfan Çağlayan'ın yönetimindeki 06 AL 9873 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ile kamyonette bulunan Orhan, Kudret, Sevim ve Muhammet Saçan ve otomobilde bulunan Asya Nehir ve Ayşe Çağlayan yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil ekiplerince yaralılar Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Anadolu Otoyolu'ndan Ankara istikametine seyreden Mesut Tuna'nın idaresindeki 34 SP 8303 plakalı otomobil, Cankurtaran mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada, sürücü ve 4 yaşındaki Yiğit Tuna yaralanırken, anne Filiz Tuna olay yerinde hayatını kaybetti.



İstanbul'dan bayram tatili için ailesiyle memleketi Sinop'a gelen Hikmet Kapusuz idaresindeki 34 VY 6680 plakalı otomobil, Eğmir köyü yakınlarında araziye devrildi. Kazada, sürücü ve eşi Çiçek Kapusuz (33) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan çiftin çocukları Mehmet, Samet ve Büşra Kapusuz ile araçtaki Zeki Teke, 112 Acil Servis ekiplerince 75. Yıl Boyabat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Samsun'un Canik ilçesinde Hatice Doruel'in (49) kullandığı 55 PD 866 plakalı otomobil, Samsun- Ankara karayolunda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü Doruel ile araçta bulunan çocukları Yunus (8) ve Şevval (6) ile ablası Sündüs Karaman yaralandı.



Samsun'dan Ordu yönüne giden Hakkı Çolak'ın (36) kullandığı 01 AAP 55 plakalı otomobil, Gelemen mevkisinde aynı yönde seyreden Fatihan Ak (26) idaresindeki 55 VG 026 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada, sürücüler ile Ferhat Efe (9) ve Tuğba Uzuner (33), Saniye (75) ve Ayşe Çolak (28), Sebahattin (49), Hakkı (25), Selim (22) ve Huri Ak yaralandı. Özel hastaneye kaldırılan Saniye Çolak müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan Huri Ak, Ayşe Çolak ve Tuğba Uzuner'in sağlık durumlarının ağır olduğu bildirildi.



Kocaeli-Osmaniye-Balıkesir

Kocaeli'nin Başkale ilçesi Millet Caddesi'nde seyreden Mustafa Burak Akdeniz idaresindeki 41 DL 087 plakalı panelvan, Ender Sokak kesişiminde karşı yönden gelen plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle panelvan, yol kenarındaki su kanalına devrildi. Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde İbrahim Birgüllü'nün (19) kullandığı 31 KP 762 plakalı otomobil, Bekereci köyü mevkisinde Hikmet Sarıgöz idaresindeki 01 KE 563 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü İbrahim Birgüllü ile araçtaki babası Mustafa Birgüllü ve kamyonette bulunan Mahsun Küçükpala, Selvi ve Sebiha Karagöz yaralandı.



Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.



Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 10 AAB 55 plakalı minibüs, Bandırma-Balıkesir karayolu Ömerli Mahallesi kavşağında Ali Çimen'in kullandığı 34 AJ 4529 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ile aynı araçta bulunan aynı aileden Ayşe (34), Yıldız (56), Zeynep ve Hatice Çimen (33) yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hatice Çimen, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Tatilin başlamasından bu yana kazalarda ölü sayısı 60'a yaralı sayısı ise 437'e yükseldi.