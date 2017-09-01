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Bayram şekeri toplayan çocuğa tüfekle ateş etti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir kişi, bayram şekeri toplayan çocuğu havalı tüfekle ateş ederek yaraladı.

3. Sayfa / 01 Eylül 2017 Cuma 20:08
Bayram şekeri toplayan çocuğa tüfekle ateş etti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 11 yaşındaki çocuk, arkadaşlarıyla birlikte bayram şekeri toplamaya çıktığı sırada havalı tüfekle ateş edilmesi sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ocaklı Mahallesi’nde yaşayan 11 yaşındaki Eyüp G, arkadaşlarıyla birlikte bayram şekeri toplamaya çıktı.

Köy meydanındaki evinin balkonunda oturan Ali Ç. (21), Eyüp G. ve arkadaşlarını dağılmaları konusunda uyardı.

Çocukların cevap vermesi üzerine evdeki havalı tüfeği alan Ali Ç, çocuklara ateş etmeye başladı.

Sağ bacağından yaralanan Eyüp G, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Eyüp G. hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Jandarma, Ali Ç’yi ifadesine başvurmak üzere, suç aleti tüfekle birlikte karakola götürdü.

Karakolda, 'denk gelmez diye nişan aldım, sıktım' diye ifade veren Ali Ç. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, suç aleti havalı tüfeğe de el konuldu. Kaynak : AA

Devlet HastanesiBayram Şekeri


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