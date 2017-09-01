Kurban Bayramı namazını Süleymaniye Camisi'nde kılan Başbakan Binali Yıldırım, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Yıldırım, milletle beraber, yine bir Kurban Bayramı'nı idrak ettiklerini belirterek, bu vesileyle bu bayramın tüm milletin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine vesile olmasını Cenab-ı Mevla'dan niyaz ettiğini dile getirdi.



Bayramların, kırgınlıkların yok olduğu, barışın, huzurun, kardeşliğin yeşerdiği müstesna günler olduğunu ifade eden Yıldırım, 'Kırgın olan vatandaşlarımız, bunu fırsat bilerek kırgınlıkları gidersinler, kucaklaşsınlar. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi arttırsınlar.' dedi.



Bu bayramda sınır kapılarında, yurdun çeşitli yerlerinde milletin güvenliği, huzuru için, ülkenin bekası için gece gündüz demeden mücadele eden, bu uğurda şehit olan bütün güvenlik birimlerine, askerlere, koruculara, jandarmaya, şehit olanlara Allah'tan rahmet dileyen Yıldırım, gazileri de şükranla yad ettiğini belirtti.



Başbakan Yıldırım, '15 Temmuz alçak darbe girişiminde şehit olan bütün kardeşlerimizi rahmetle anıyorum, gazilerimizi minnetle, şükranla yad ediyorum. Allah birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin. Dünyanın her bir yanında bu bayramı, bayram tadında geçiremeyen bütün Müslüman kardeşlerimize Allah'tan yardım diliyoruz. Tekrar milletimizin bayramı mübarek olsun.' diye konuştu.



Bayramda yola çıkanlara, memleketlerini ziyaret edenlere, tatile gidenlere seslenen Yıldırım, 'Aman siz siz olun, kurallara uyun. Yollarda sevinciniz, üzüntüye dönüşmesin. Unutmayalım, yolların kralı olmaz, yolların kuralı olur. Kurallara uyarsak, sağ salim sevdiklerimize ulaşırız.' dedi.



'BM'nin güvenilirliği sorgulanır hale geldi'



Arakan'daki insanlık dramına ilişkin soru üzerine Başbakan Yıldırım, Arakan'da yaşanan katliamın yeni olmadığını hatırlatarak, şunları söyledi.



'Yıllardan beri orada, dini tercihleri dolayısıyla Müslüman olmaları nedeniyle katledilen kardeşlerimiz var. Zaman zaman olay sakinleşse de bazı zamanlarda, şimdi olduğu gibi şiddet artıyor ve orada masum insanlar ya denizde boğuluyor ya da saldırılar suretiyle hayatları yok olup gidiyor. Bu konuda BM'nin daha aktif olması lazım. Sadece bir araya gelip 'ah vah, ne kadar kötü, yapmayın etmeyin, kınamak' gibi yasak savma kabilinde tedbirleri değil bizatihi bu şiddete, bu katliama sebep olan Myanmar yönetimine daha etkin tedbirler ve müeyyideler getirmesi lazım. Aksi halde BM'nin güvenilirliği sorgulanır hale geldi, daha da güven noktasında bu kurum insanlığın gözünde gittikçe alt sıralara düşecektir.'



Uluslararası toplumun daha aktif olması ve bu konuda farklı standardı terk etmesi gerektiğini vurgulayan Yıldırım, 'Zulüm, her tarafta zulümdür. Dünyanın neresinde olursa olsun zulme rıza göstermek de zulümdür. Türkiye geçmişte olduğu gibi bugün de kendi kapasitesinde bir yandan insani yardımları yapmaya çalışırken, diğer yandan bu bu zulmün, bu katliamın durdurulması ve orada yaşayan dindaşlarımızın üzerindeki bu baskının kaldırılması için gerekli çabaları, gerekli girişimleri sürdürmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın muhtelif devlet adamlarıyla, devlet başkanlarıyla yaptığı görüşmeler var. Bizim gayretlerimiz var. Bunlar devam edecek. Bir kez daha insanlık dışı bu katliamı, bu vahşeti şiddetle lanetliyoruz, er geç bunu yapanlar, kanun önünde, insanlık önünde hesabını verecektir.' diye konuştu.



Yıldırım bayram namazını Süleymaniye Camisi'nde kıldı



Erken saatlerde Süleymaniye Camisi'ne gelerek sabah namazını da burada eda eden Yıldırım, Kanuni Sultan Süleyman'ın türbesini ziyaret etti.



Namaz sonrasında vatandaşlarla bayramlaşan Yıldırım, kendisine sevgi gösterisinde bulunanlarla fotoğraf çektirdi. Basın mensuplarıyla da bayramlaşan Yıldırım, daha sonra buradaki bir kafede kahvaltı yaptı.



Başbakan Yıldırım'a eşi Semiha Yıldırım ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya da eşlik etti. Kaynak : AA