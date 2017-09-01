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Bakan Süleyman Soylu'dan asker babasına sürpriz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun asker babası görüntülü arayarak bayram sürpriz yaptı.

Güncel / 01 Eylül 2017 Cuma 11:11
Bakan Süleyman Soylu'dan asker babasına sürpriz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberinde Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Van Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, 3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Metin Tokel, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı ile Yüksekova 3. Tümen Komutanlığında bayram namazını kıldı, kurban kestirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, Aktütün'de bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun cep telefonundan yaptığı bağlantı ile asker ve korucuların Kurban Bayramı'nı kutladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gerçekleştirdiği FaceTime'la ile asker ve korucuların Kurban Bayramı'nı kutlayan Başbakan Yıldırım, konuşmasında, 'Millet size minttar sizler gece gündüz demeden hayatınızı ortaya koyuyorsunuz' dedi.

İçişlerin Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından paylaşılan diğer bir videoda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun asker babası görüntülü arayarak bayram sürprizi yaptığı görülüyor.

Binali Yıldırımİçişleri BakanıSüleyman SoyluJandarma Genel KomutanıRecep Tayyip Erdoğan


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