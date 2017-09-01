Bahçeli: Kör Niko’nun meyhanesine gidip içsinler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram namazının ardından MHP'nin kurucusu merhum Aparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Burada basın mensuplarının sorularını cevaplayan Bahçeli, önemli açıklamalarda bulundu.



Kurban Bayramı'nın buruk bir atmosferde idrak edildiğini ifade eden Bahçeli, “Kurban Bayramı'na İslam coğrafyasında gözyaşının aktığı, çok kişinin yurdundan ayrılmak zorunda kaldığı bir dönemde millet olarak idrak ediyoruz. Buruk bir Kurban Bayramı ama buna karşılık bayramlar kucaklayıcı, birlik ve beraberliği sağlayıcı olmalıdır. Ülkelerde istikrarı kuran bir anlayışı hakim kılmalıdır. 57 Müslüman ülke vardır. 24 milyon kilometrekare toprak üzerinde yaşamaktadır. Bir buçuk milyar nüfusu aşan bir yapılanma. Böyle bir toplum iki özellik taşımaktadır. Bunlardan birisi; genç bir nüfus ama yer altı kaynakları çok güçlü olan ülkeler. Öte yandan da hep bir acı, ıstırap istikrarsızlık hakim olan ülkeler. Bütün bunları toplayabilmek bir önder ülkenin varlığına bağlıdır. O ülke Türkiye olmalıdır. Türkiye bu hayırlı bir bayram gününde Meclisin de 30 gün sonra açılacağını dikkate aldığımızda kaynaştırıcı, bütünleştirici, siyasal diyalogları güçlendirici bir anlayışla önce başta terör olmak üzere mücadelesini sürdürmeli ve güçlü bir ülke olarak İslam dünyasına sahip çıkabilecek bir yönetim anlayışını hakim kılmalı. Uluslararası ilişkilerde de arkasındaki 57 ülkenin desteğiyle ağırlığını koyarak sorunların çözümünde öncü olmalı, takip edici olmalı ve hayal güçleri ikna edici olmalı. Bu anlayışla bayramı idrak etmeliyiz, inşallah önümüzdeki günlerde siyasi liderler aralarındaki husumetlere son vererek ayrımcı değil kaynaştırıcı olarak İslam dünyasının, özellikle Türk Cumhuriyetlerini de içine katarak Suriye'ye, Irak'a ve Türkmenlerin yaşadığı alanlarda her türlü politikanın yürütülmesine destek olmalı' şeklinde konuştu.





'BARZANİ İNGİLİZ'İ TANIR, AMERİKAN'I TANIR, TÜRK'Ü TANIMAZ, TÜRK DEVLETİNİ BİLMEZ. YARIN NASIL BİR TOKAT YİYECEĞİNİ DE TOKADI YEDİKTEN SONRA ANLAR AMA İŞ İŞTEN GEÇMİŞ OLUR'



Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) gerçekleştirmeyi planladığı bağımsızlık referandumunun çok yanlış bir karar olduğunu aktaran Bahçeli, 'Referandum çok yanlış bir karar olabilir. Barzani inatçı bir tavır sergiliyor. ABD'den büyük destek aldığı anlayışıyla cesaretli olduğunu ortaya koyuyor ama Barzani İngiliz'i tanır, Amerikan'ı tanır, Türk'ü tanımaz, Türk devletini bilmez. Yarın nasıl bir tokat yiyeceğini de tokadı yedikten sonra anlar ama iş işten geçmiş olur' ifadelerini kullandı.



Bahçeli, Kerkük Vilayet Meclisi'nin bağımsızlık referandumuna katılma kararının sorulması üzerine, 'Onu bizim Türkmenlerle orada yaşayan Araplar kabul etmemektedir. ‘Kerkük Türktür, Türk kalmaya devam edecektir' diye öteden beri söylemlerimiz var. 80 milyon olarak Kerkük'te yaşayan soydaşlarımızın yanındayız. Telafer bugün tamamen Türklerin yaşadığı bölge olarak DEAŞ'tan kurtarılmıştır. Türkiye elinden gelen desteği vermek suretiyle Telafer'in yeniden imarını sağlamalı' açıklamalarında bulundu.



CHP'nin Çanakkale'de gerçekleştirdiği Adalet Kurultayı sırasında Gelibolu Yarımadası'nda çekilmiş içkili fotoğrafı ele alan Bahçeli, şu açıklamada bulundu:



'Bunlar üzerinde yorum yapılacak bir şey görünmüyor. CHP'li arkadaşlar bir kurultay düzenleyerek adaleti sağlamak için bir görüşme yapmayı diliyorlar. Fakat şehitlerimizin yoğunluk kazandığı ve Türkiye'nin bağımsızlığının ilk adımı olan yerde içkiyle akşam sohbetleri yakışmaz. Türkiye'de içki içmek isteyen varsa, içecek çok meyhane var. Kör Niko'nun meyhanesine gidip içsinler.'



Kaynak : İHA